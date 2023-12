INI髙塚大夢「高校に入った自分を想像して頑張って！」クリスマスでも頑張る受験生に応援メッセージ

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。12月18日(月)の放送では、希望の言葉を届けるサンタクロースとなり、リスナーのリクエストに応えました。そのなかから、受験生リスナーへのメッセージを紹介します。私は中3で受験を控えています。2月に私立高校の受験があるのですが、自分の実力より少し上のレベルの高校に挑戦しようとしています。頑張って高校に受かって、INI先生のドームでのライブに参戦してみたいです。「○○(ラジオネーム)なら絶対に合格する。だから信じて!」と言ってほしいです。言ってもらったら、きっと頑張れそうです。(14歳)髙塚:受験生はクリスマスでも頑張っているよね、きっと。クリスマスも受験勉強ですかね……? 少し上のレベルの高校に挑戦したいということで、その挑戦、向上心はすごいね! 受験勉強がつらいときは、高校に入ってやりたいことや、楽しく過ごしてる自分を想像しながら頑張ってもらえたらなって思います。そして、大夢サンタからのプレゼントですね。この言葉は、きっと映画(主役の声をつとめた『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』)のあれかな? 僕が演じた“ルスラン”のセリフをオマージュしてくれたのかな? なので、ちょっとルスランをフラッシュバックして言わせていただきます!「○○なら絶対に合格する。だから信じて!」応援してるよ……!自分のペースで、無理しない程度に勉強を頑張って! 第一志望に合格したら、笑顔でライブ観に来てください!――ここで、「My Story」(『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』日本語吹き替え版主題歌)オンエア髙塚:今日は僕が“サンタクロース”として、言葉でプレゼントをお送りしたんですけどいかがだったでしょうか? 受験生だったり今頑張ってることがある生徒(リスナー)は、こういうクリスマスとか、世の中がすごいキラキラして楽しそうにしていても頑張んないといけないから、大変だなって思うこともあると思うんですけど……。僕的に思うのは……勉強机にでもちっちゃい雑貨のツリーとか置いてみると、ちょっとクリスマス感が味わえながら頑張ろうって思えるんじゃないかな。最近は僕もクリスマスを全然楽しめてないんですけど、家にそういうのを飾って勝手に1人でクリスマス感を出して楽しんでいます。ぜひぜひ、やってみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/