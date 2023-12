11月12日に死去したKANの代表曲「愛は勝つ」のストリーミング配信が、本日12月20日にスタートした。

「愛は勝つ」は、KANの8作目のシングルとして1990年9月1日にリリースされた作品。この「愛は勝つ」のサブスク解禁と合わせ、KANが過去に所属していたポリドール(1987~1995年)、マーキュリー(1996~1997年)時代の作品の未配信楽曲も年内に順次配信される。

12月20日ストリーミング配信

シングル

・テレビの中に

・BRACKET

・だいじょうぶI'M ALL RIGHT

・Over You

・東京ライフ

・REGRETS

・健全 安全 好青年

・愛は勝つ

・死ぬまで君を離さない

アルバム

・テレビの中に

・NO-NO-YESMAN

・GIRL TO LOVE

・HAPPY TITLE -幸福選手権-

・野球選手が夢だった。

12月27日ストリーミング配信

シングル

・イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ

・プロポーズ

・こっぱみじかい恋

・言えずのI LOVE YOU

・丸いお尻が許せない

・まゆみ

・いつもまじめに君のこと

・Sunshine of my heart

・すべての悲しみにさよならするために

・東京に来い

・MAN

・涙の夕焼け

・Songwriter

アルバム

・ゆっくり風呂につかりたい

・TOKYOMAN

・弱い男の固い意志

・東雲

・MAN