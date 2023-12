10代が1人で初イタリア渡航！元CA・COCO教頭がオススメする機内で使えるグッズ4種

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月18日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と元CAのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、人生初の1人海外旅行に挑む16歳の女性リスナーと電話をつなぎました。元CAのCOCO教頭からは、機内で役に立つグッズの紹介もありました。こもり校長:我が校には、ウェブの中の教室学校掲示板があります。学校掲示板には、話したいことや報告、悩みなど、いつもみたいに何でも自由に書きこんでほしい! 本当に何でもいいんだけど、それを聞かせてもらうのが(今回のテーマである)「掲示板逆電」です。COCO教頭:本当に何でもいいよ! 思いの丈をぶつけてくれるだけでもいいです!このリスナーは、現在高校1年生です。金曜日から1人でイタリアのミラノに行って、クリスマスとお正月を過ごします。小学生のころに出会ったイタリアと日本のハーフの友達が現地で迎えてくれるということですが、人生初海外で全部が不安だと言います。こもり校長:すごいね! なかなかの冒険だよ! なんで決行しようと思ったの?リスナー:最初は家族と行こうと思っていたんですけど、親が別にそこまで海外好きじゃなくて「日本で過ごしたい」って言っていて(笑)。「行きたいんだったら、1人で行ってきな!」みたいな。校長・教頭:(笑)。こもり校長:めちゃめちゃいい成長のきっかけをもらったね。リスナー:はい!こもり校長:イタリアにはどうやって行くの?リスナー:関空から行くんですけど、直行便が無くてイスタンブールで乗り換えるんです。COCO教頭:トルコのイスタンブールで乗り換えてミラノまで行くってなったら、どのくらいかかるの?リスナー:乗り換えの時間含めて19時間半です。COCO教頭:きちぃ……(笑)。ミラノに着いたら友達が迎えに来てくれるの?リスナー:そうです。空港まで迎えに来てくれます。こもり校長:それはありがたい!こもり校長:ここに飛行機のプロがいるから、何か聞きたいことある?リスナー:飛行機が日本の会社じゃないんです。日本のCAさんがいない、というのを見て……。COCO教頭:うん、基本はいないね。リスナー:ですよね。でも英語がしゃべれなくて……。聞くのは少しできるんですけど。ごはんの注文とか、乗り換えのときに迷ったら、誰も助けてくれる人がいないから聞くしかないけど、しゃべれないのですごく不安です。COCO教頭:そうだよなぁ。もう「Help me.」って、素直に恥ずかしがらずに話すところから始めよう。こもり校長:なるほどね。COCO教頭:準備できるものもあるよ。困ったときに、外国人の人に話しかけるのはハードルが高いじゃん。金曜日ならまだ時間があるから、「ごはんはこれが欲しいです」とか「道に迷いました」とか、使いそうな言葉を英語に訳したメモを持っていこう。リスナー:あー!COCO教頭:パスポートの1ページ目とかにポストイットとかで貼っておいて、「Help me.」のときはCAさんにその文章を指さすとかさ。リスナー:なるほど~!COCO教頭:あとは、どうしても持っていってほしい3種の神器があるのよ。リスナー:はい?COCO教頭:まず1つ目は「スリッパ」。靴をずっと履いていると、足がビビるぐらいむくむのよ。なので、スリッパを持って行って締め付けないようする!リスナー:はい!COCO教頭:2つ目は「ネックピロー」。リスナー:首に巻くやつですか?COCO教頭:イェスイェス! あのね、飛行機の枕を信用しないでください。意味わかんないくらい、形を変えちゃうから。こもり校長:わかる!COCO教頭:3つ目は「ミスト」。こもり校長:ミスト……霧?COCO教頭:直訳ありがとう(笑)。化粧水がミストになっているやつがあるじゃん。こもり校長:アベンヌみたいな?COCO教頭:まさにそれ! 100ml以下の小さいスプレー缶があるから! 機内の乾燥って、エグくてパシパシになるから。それをポーチに入れて持って行ってほしい!リスナー:全部入れていなかったので、これから準備します!COCO教頭:あと……4種目!リスナー:4種!?こもり校長:神器って4種まであるんだ(笑)。COCO教頭:もう1つ思い出しました(笑)。4種目は「ウルトラライトダウン」。ユニクロさんとかで売っている薄いダウンなんだけど、折りたたんでしまえる袋がついているのね。機内ってずっと寒いのよ。でもブランケットは基本1人1枚しかもらえないし、かさばるとお土産とか入れられなくなっちゃうし。機内の手荷物は少ないほうがいいから、コンパクトにできるウルトラライトダウンがおすすめ! この4種の神器どう?リスナー:ちゃんと持っていきます!こもり校長:いいね! 気をつけて行ってらっしゃい!COCO教頭:楽しんでよ!リスナー:はい!このほかには……・「以前、片思いの相談をした彼と付き合うことになりました! デートをしたいのですが、初めてすぎてわかりません。デートプランを考えてください!」という14歳・「音楽性ジストニアを発症し、2歳から習っているピアノが弾けなくなりました。将来はピアノを弾く職業に就きたかったのですが、それが叶わなくなり、受験を目前にしてどうしたらいいかわかりません」という18歳と、電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/