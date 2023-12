SUPER BEAVER「個人のテーマソングになり得る曲」新曲『値千金』初オンエア

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。12月15日(金)の放送では、新曲「値千金」を初オンエア。楽曲に込められた思いを伝えました。新曲の「値千金」は、「第103回全国高校ラグビー大会」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。2024年2月21日(水)リリースのフルアルバム『音楽』に収録されます。柳沢亮太(Gt.):本日この後! 我々、SUPER BEAVERの新曲「値千金」を初オンエアいたします!渋谷龍太(Vo.):嬉しいですね~! 我々がバンドを組んだのが高校生の時分ってことを考えると、それと同じぐらいの年代の子たちが部活で頑張っているのを応援できる立場になってきたっていうのは、すごく嬉しいことだなと思いますけど……。ちなみに柳沢さん、こちらはどんな楽曲か教えてもらっていいですか?柳沢:今回は『全国高校ラグビー』の大会テーマソングというのもあって、選手1人ひとりのテーマソングになったらいいなと思う気持ちは大前提でありつつ……! 選手はもちろんのこと、試合に出られない選手だったり、選手を支える周りの家族であったり仲間であったり、先輩であったり後輩であったり……1人でやれるわけじゃないので。渋谷:うんうん。柳沢:ラグビーというスポーツって……もちろんトライを決めた瞬間はものすごく盛り上がるけど、やっぱりこのスポーツほど点が決まるまでの1人ひとりの繋いでいく感じ……! 一個一個が派手すぎないというか。実際は肉弾戦がすごく多いんだけど、ただ“繋いでいく”ことに特化しているスポーツの1つでもあるなって思っていて。上杉研太(Ba.):そうだね。柳沢:だからこそ、そういった1人ひとりの思いみたいなものの連なりが、“値千金”の価値を持った一瞬一瞬になっていくんじゃないかな、っていう気持ちを込めて、この曲を作らせていただきました。藤原“35才”広明(Dr.):うん!渋谷:実際プレイしてる側も「プレイしたかったな」って思っている人も、周りで応援している人も、その価値に気づいてない人が結構いるもんね。本当にすごいことをしていたり、本当にありがたいことしていたり……というのを、今一度認識してくれて「俺、すごいことやってんのかもしんねえ!」って思ったり。それが力になってくれたら嬉しいなって、そんな気持ちもありますもんね。柳沢:そうですね。本当に初オンエアですからね! では、お届けしたいと思います!ーーここで、「値千金」オンエア渋谷:初オンエアでしたけど……こうやって電波に乗ると、聴こえ方が変わったりするなって思って。どの曲もそうだけど、この曲はすごくテーマソングっぽい。個人のテーマソングになり得る曲だなって思いました。聴くたびに感覚が変わったり、今夢中になっていることや「やってみたいな」と思っていることによって、聴こえ方が結構変わったりすると思います。ぜひ、感想を書き込んでいただけたら嬉しいなと思っております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/