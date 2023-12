Yaffle、LAのアーティスト6名とのコラボ曲含むアルバムリリース

TOKA所属の音楽プロデューサーYaffle(小島裕規)が、9曲入りアルバム『exported_file_3』を12月20日にリリースする。

3カ月連続リリース中のYaffleによるミックステープ第三弾となり、LAでのライティングトリップで出会ったアーティスト計6名とのコラボレーション作品となる本作。グラミー/プラチナレコードを複数獲得したアルバムへの参加をする”Chizzy Stephans”、ラッパー/ソングライター/女優などマルチな活動をしている”Bee-B”、 エルトン・ジョン他ビッグアーティストとスタジオやステージを共にするプロデューサー/マルチ・インストゥルメンタリストの”Max Frost”、ポール・アンカの孫娘にして今作が初のリリースとなる”Anessa”、エレクトロ・デュオNÉONHÈARTやソロ・プロジェクトConstanceでの活動でも知られる”Opi”など、経歴鮮やかにして実力溢れるアーティストたちが参加している。

Yaffleのビート上を各アーティストが色彩豊かに描いた7曲に、遊び心あるインタールード2曲ともに、聴き応えノリ応え抜群の作品となっているとのこと。

<リリース情報>

Yaffle

『exported_file_3』

発売日:2023年12月20日(水)

発売元:Picus Records

https://nex-tone.link/exported_file_3

=収録曲=

1. Just Coolin feat. Chizzy Stephens

2. EF1-TenTen

3. BIG GOALS feat. Bee-B

4. Boomerang feat. Bee-B

5. EF2-TanTan

6. Babe Ruth feat. Max Frost

7. Cave feat. Anessa

8. Runnin Away feat. Opi

9. Lost Myself In You

オフィシャル・サイト:http://toka.jp/