松任谷由実が12月27日に放送される日本テレビ系の音楽特番「発表!今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード2023~」に出演することが決定した。

番組ではMCの上白石萌音がユーミンにインタビューを実施。今年一番聴かれたユーミン楽曲を紹介しながら、彼女のデビュー50周年の軌跡を振り返る。さらにユーミンは「春よ、来い」を披露。彼女が日本テレビの音楽番組で歌唱するのは12年ぶりとなる。

また上白石がスタジオジブリ作品の名曲を2曲披露することも決定。上白石は、ユーミンが1974年に発表し「魔女の宅急便」のエンディング曲にもなった「やさしさに包まれたなら」、自身も舞台で主人公・千尋を演じた「千と千尋の神隠し」の映画版主題歌「いつも何度でも」をパフォーマンスする。

日本テレビ系「発表!今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード2023~」

2023年12月27日(水)19:00~22:54

<出演者>

MC:上白石萌音 / 藤井貴彦 / 水卜麻美

IMP. / ano / imase / 岩崎良美 / 上白石萌音 / 氣志團 / キタニタツヤ / 斉藤由貴 / 三代目 J SOUL BROTHERS / SEKAI NO OWARI / 田原俊彦 / Da-iCE / Travis Japan / NiziU / NewJeans / BoA / 松任谷由実 / 未唯mie / MISIA / Mrs. GREEN APPLE / LE SSERAFIM / LUNA SEA / and more