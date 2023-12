青山剛昌原作によるアニメ「名探偵コナン」をテーマにしたレギュラーアトラクションが、2024年春に大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンに登場する。

2017年よりユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは「名探偵コナン」とのコラボレーションを期間限定で展開してきたが、レギュラーアトラクションが設置されるのはこれが初めて。レギュラーアトラクションは“シアター型ライブ・エンターテイメント”として、「名探偵コナン」の新たなミステリーで“究極の緊迫感”を提供する。グランドオープン日やアトラクションの詳細は、2024年1月中旬に発表の続報を待とう。

