2023-24シーズンのヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が18日に行われた。

ECLはヨーロッパリーグ(EL)と同様に、グループステージを首位で終えた8チームがラウンド16へストレートイン。2位で終えた8チームは、ヨーロッパリーグ(EL)のグループステージを3位で終えた8チームと決勝トーナメント・プレーオフを戦うというフォーマットとなっている。

そして18日、ラウンド16行きの切符を懸けた8試合の組み合わせが決定した。日本人選手は5名が参戦している。DF渡辺剛が所属しているヘント(ベルギー)はマッカビ・ハイファ(イスラエル)と、MF金子拓郎が所属しているディナモ・ザグレブ(クロアチア)はベティス(スペイン)と、それぞれ激突。MF長谷部誠が所属しているフランクフルト(ドイツ)は、DF町田浩樹が所属しているユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)との対戦が決まり、“日本人対決”が実現した。DF常本佳吾が所属しているセルヴェット(スイス)はルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)との一戦に臨む。

ECLの決勝トーナメント・プレーオフは2024年2月15日にファーストレグ、翌週にあたる22日にセカンドレグが開催される。決勝トーナメント・プレーオフ経由でラウンド16へ進む8チームが出揃った後は、2月23日にラウンド16の組み合わせ抽選会が開催され、3月7日よりラウンド16がスタート。決勝は5月29日、ギリシャの首都アテネに構える『AEKアレナ』(AEKアテネのホームスタジアム)にて行われる。

プレーオフの対戦カード、および既にラウンド16進出を決めている8チームは下記の通り。

◆■ECL決勝トーナメント・プレーオフ対戦カード

シュトゥルム・グラーツ(オーストリア) vs スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア)

セルヴェット(スイス) vs ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)

ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー) vs フランクフルト(ドイツ)

ベティス(スペイン) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

オリンピアコス(ギリシャ) vs フィレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

アヤックス(オランダ) vs ボデ・グリムト(ノルウェー)

モルデ(ノルウェー) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)

マッカビ・ハイファ(イスラエル) vs ヘント(ベルギー)

◆■ラウンド16進出チーム

リール(フランス)

マッカビ・テル・アビブ(イスラエル)

ヴィクトリア・プルゼニ(チェコ)

クラブ・ブルッヘ(ベルギー)

アストン・ヴィラ(イングランド)

フィオレンティーナ(イタリア)

PAOKテッサロニキ(ギリシャ)

フェネルバフチェ(トルコ)

【画像】ECLの決勝トーナメント・プレーオフ組み合わせ