18日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が行われた。

チャンピオンズリーグ(CL)のグループステージを3位で終えた8チームと、ELのグループステージを2位で終えた16チームが対戦するプレーオフ。

日本人選手が所属するチームも複数参戦しており、FW上田綺世が所属するフェイエノールトは、ジョゼ・モウリーニョ監督が率いるローマとの対戦が決まった。また、MF堂安律が所属するフライブルクはRCランスと、MF守田英正が所属するスポルティングはヤングボーイズと激突。同日にアビスパ福岡とチャリティーマッチを行っているシャフタールは、マルセイユとの対戦が決まった。

プレーオフは2024年2月16日に第1戦が行われ、その後ラウンド16は同年3月8日にスタート。そして決勝戦は同年5月23日に、ハンガリーの首都ブダペストにある『プスカシュ・アレーナ』での開催が予定されている。(日付はいずれも日本時間)

今回決まったプレーオフの対戦カードは以下の通り。

◆■ELプレーオフ対戦カード

フェイエノールト(オランダ) vs ローマ(イタリア)

ミラン(イタリア) vs レンヌ(フランス)

RCランス(フランス) vs フライブルク(ドイツ)

ヤングボーイズ(スイス) vs スポルティング(ポルトガル)

ベンフィカ(ポルトガル) vs トゥールーズ(フランス)

ブラガ(ポルトガル) vs カラバフ(アゼルバイジャン)

ガラタサライ(トルコ) vs スパルタ・プラハ(チェコ)

シャフタール(ウクライナ) vs マルセイユ(フランス)

なお、すでにラウンド16進出を決めている8チームは以下の通り。

◆■ELラウンド16進出チーム

ウェストハム(イングランド)

リヴァプール(イングランド)

ブライトン(イングランド)

ビジャレアル(スペイン)

レンジャーズ(スコットランド)

スラヴィア・プラハ(チェコ)

アタランタ(イタリア)

レヴァークーゼン(ドイツ)