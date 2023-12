18日、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)の決勝トーナメント・ラウンド16の組み合わせ抽選会がスイス・ニヨンで行われた。

13日に行われたグループステージ最終節を終え、決勝トーナメント進出の16チームが出揃ったCL。今回のドローには、チェルシーで活躍した元イングランド代表DFジョン・テリー氏がゲストとして登場した。

そして注目が集まる中、ラウンド16の8試合のカードが決定。DF冨安健洋が所属するアーセナルは、グループHをバルセロナに次ぐ2位で通過したポルトとの対戦が決まった。グループFを2位通過したパリ・サンジェルマン(PSG)は、MF久保建英が所属するレアル・ソシエダとの対戦が決定。昨シーズンのファイナリストでグループDを2位通過したインテルはアトレティコ・マドリードと、MF鎌田大地が所属するラツィオはバイエルンとの対戦が決まった。

決勝トーナメントの戦いは2024年2月14日より幕を開け、今シーズンの決勝戦はロンドンの『ウェンブリー・スタジアム』にて同年6月2日に開催が予定されている。(いずれも日本時間)

今回決まったラウンド16の対戦カードは以下の通り。なお、グループステージを首位で通過したチームは、1st legをアウェイで、2nd legをホームで戦う。(以下、右側が首位通過チーム)

ポルト(ポルトガル) vs アーセナル(イングランド)

ナポリ(イタリア) vs バルセロナ(スペイン)

パリ・サンジェルマン(フランス) vs レアル・ソシエダ(スペイン)

インテル(イタリア) vs アトレティコ・マドリード(スペイン)

PSV(オランダ) vs ドルトムント(ドイツ)

ラツィオ(イタリア) vs バイエルン(ドイツ)

コペンハーゲン(デンマーク) vs マンチェスター・シティ(イングランド)

ライプツィヒ(ドイツ) vs レアル・マドリード(スペイン)