2月14日にリリースされるSnow Manの両A面シングル「LOVE TRIGGER / We'll go together」の新ビジュアルとジャケットアートワークが公開された。

今作では表題曲の「LOVE TRIGGER」「We'll go together」それぞれの楽曲コンセプトに合わせて2つのビジュアルが制作された。「LOVE TRIGGER」は色気とダンディズムあふれる大人なコンセプトで、「We'll go together」はポップで明るく、希望を感じられるような仕上がりとなっている。

シングルは初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態が用意され、各形態で両方のビジュアルが楽しめる。また通常盤に収録される新曲のタイトルが「NEXT」であることも明らかとなった。

表題曲はどちらもメンバーが初の単独主演を務める連続ドラマの主題歌。「LOVE TRIGGER」は岩本照の主演ドラマ「恋する警護24時」、「We'll go together」は渡辺翔太の主演ドラマ「先生さようなら」の主題歌に使用される。

Snow Man「LOVE TRIGGER / We'll go together」収録内容

初回限定盤A

CD

01. LOVE TRIGGER

02. We'll go together

DVD

・「LOVE TRIGGER」Music Video

・「LOVE TRIGGER」マルチアングル映像

・Behind The Scenes

初回限定盤B

CD

01. We'll go together

02. LOVE TRIGGER

DVD

・「We'll go together」Music Video

・「We'll go together」マルチアングル映像

・10枚目シングル発売記念!Snow Man特典映像アワード

通常盤CD

01. LOVE TRIGGER

02. We'll go together

03. NEXT

04. ココロヒトツ

05. LOVE TRIGGER(Instrumental)

06. We'll go together(Instrumental)

07. NEXT(Instrumental)

08. ココロヒトツ(Instrumental)