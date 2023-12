A.B.C-Z五関晃一「どこで泣こうか考えています」河合郁人のグループ脱退まであと1週間

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月13日(水)の放送は、A.B.C-Zの河合郁人さんと五関晃一さんがゲスト出演。代打パーソナリティをつとめるとーやま元校長(グランジ・遠山大輔)が、現在上演中の舞台『ABC座星(スター)劇場2023 ~5 Stars Live Hours~』や、河合さんのグループ脱退について、その思いを聞きました。河合さんは、『ABC座星(スター)劇場2023 ~5 Stars Live Hours~』の千秋楽である21日(木)をもってグループを脱退することが発表されています。とーやま元校長:A.B.C-Z 先生は、12月7日から東京・帝国劇場で『ABC座星(スター)劇場2023 ~5 Stars Live Hours~』を上演中です。今日も本番があった……?河合:やってきました。明日もあります。とーやま元校長:ミュージカルとショーを上演する演劇プロジェクトで、2012年のデビュー以来11年やられていて……今回は、今のところはどうですか?河合:今のところは、すごく楽しんでできていますね。今までは第一幕がお芝居で第二幕がショータイムだったんですけど、今年はコンサートもできなかったので。曲だけでお客さんを楽しませたいなということで(ライブ形式にしました)。体的には大変なんですけど、踊って歌ってというのを楽しんでいますね。五関:この公演で5人体制が最後と言いつつも、稽古含め本番期間中もいつも通りな感じですね。河合:自分たち的には、それがまたいいなと思いますね。いつも通りのことをみなさんにパフォーマンスでお見せできているのは、幸せな環境だなと感じますね。五関:千秋楽もこのままいつも通りで終わっちゃいそうなので、今は歌ったり踊ったりしながらどこで泣こうか考えています。河合:おい! 俺が卒業するからって、泣くタイミングを本番中に考えるな!五関:ちょっとエモくしようと……(笑)。とーやま元校長:そして、それを本人の前で言う(笑)。河合:そんなこと考えながらやっているんだ!?五関:そうそう(笑)。とーやま元校長:(笑)。河合:でも、それぐらい楽しいよね?五関:そうなんですよ。とーやま元校長:でも、あと1週間ぐらいで卒業ですよね?河合:そうなんですよ。とーやま元校長:じゃあ、実感はまだそんなにない……?河合:初日から何日間くらいは、あまり実感がなかったんですけど……。ファンの方々は、いろんな感情で観に来てくださっているので。そういう表情を見たりしていると、段々と実感がわいてきましたね。あと(放送中に話していた)Travis Japanが観に来てくれたりすると、「あ~、一緒に踊ったなあ」「一緒に歌ったなあ」と思ったりとか。お客様を見て感じることはありますね。とーやま元校長:でも……涙出ちゃうでしょ、これは。五関:どうなんでしょう。本当にそのときにならないとわからないです。正直、初日とかは気持ちが入ってはいたので……千秋楽に“(こみ上げるものが)くるかな”とは思っていますね。河合:たしかに、初日はちょっと不思議なスイッチが入ったよね。「5人のA.B.C-Zでやるラストが始まった」っていう。ちょっと複雑な気持ちにはなりましたね。五関:うん。とーやま元校長:その瞬間は、確実にやってくるわけなんですけど……お二人のお話を聞いていても、ずっといい雰囲気でいられることが幸せなんだろうな、と感じます。河合:それはもう! メンバーだけでなく、スタッフさんだったりジュニアの仲間たちだったり、応援してくれているファンのみなさんがいるからこそ、その空気感ができるのかなと思いますね。とーやま元校長:(最後の日も)素晴らしい時間が訪れることを願っております! このまま楽しい時間を過ごしてください!河合・五関:ありがとうございます!今回は、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がお休みのため、とーやま元校長が代打をつとめました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/