和月伸宏原作によるTVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」第2期「京都動乱」の制作が決定。2024年にフジテレビの「ノイタミナ」枠で放送される。

これは本日12月17日に千葉・幕張メッセで開催されている「ジャンプフェスタ2024」で明らかになったもの。第2期では舞台を東京から京都に移し、緋村剣心は神谷道場での穏やかな日々ではなく、志々雄真実と対峙する苦難の道を歩む。第2期の制作決定を告知するPVと、第1期の最終話で初登場した志々雄と瀬田宗次郎のキャラクタービジュアルも公開された。

「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」は1994年から1999年にかけて週刊少年ジャンプ（集英社）で連載されたアクション時代劇。1996年にTVアニメ化、1997年に劇場アニメ化を果たし、1999年より3作のOVAが発売された。また佐藤健主演で実写映画化も。現在はマンガの続編となる「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚・北海道編-」がジャンプスクエア（集英社）で連載中だ。

TVアニメ「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」

2024年にフジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて放送開始

キャスト

緋村剣心：斉藤壮馬

神谷薫：高橋李依

明神弥彦：小市眞琴

相楽左之助：八代拓

高荷恵：大西沙織

四乃森蒼紫：内田雄馬

斎藤一：日野聡

志々雄真実：古川慎

瀬田宗次郎：山下大輝

巻町操：山根綺

比古清十郎：中村悠一

(c)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」製作委員会