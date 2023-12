ブンデスリーガ第15節の5試合が16日に各地で開催された。

ここまで2勝7分5敗と、勝ち星は少ないながらも徐々に勝ち点を積み重ねているボーフムは、ホームでウニオン・ベルリンと対戦。試合はスコアレスで迎えた前半アディショナルタイム、ケヴィン・シュテーガーの蹴った左コーナーキックからボックス内でベルナルドがヘディングシュート。相手にブロックされた跳ね返りに浅野拓磨が反応し、右足で豪快な一撃を突き刺した。浅野の5試合ぶり今季5点目でボーフムが1点をリードして前半を終えると、後半立ち上がりの54分にはピッチ中央付近で前を向いた浅野のスルーパスからクリストファー・アントウィ・アジェイが左サイドを抜け出し、最後はゴンサロ・パシエンシアがダイレクトで押し込む。78分にはシュテーガーがPKで1点を追加し、試合は3-0でタイムアップ。浅野は86分までプレーし、チームの2試合ぶり白星に貢献した。

5位のドルトムントは敵地でアウクスブルクと激突。試合は23分、敵陣中央でニコ・シュロッターベックをなぎ倒してゴール前に持ち運んだエルメディン・デミロヴィッチがゴールネットを揺らし、アウクスブルクが先制。しかし、ドルトムントは35分に中央をワンツーで割って入ったドニエル・マレンが右足で同点ゴールを挙げた。試合はこのままタイムアップ。ドルトムントはブンデスリーガで3戦未勝利と苦しい状況が続いている。

4位のライプツィヒは、エミル・フォルスベリのゴールなどで3得点を奪い、ホームでホッフェンハイムを3-1で撃破。暫定ではあるものの3位に浮上した。

ここまでに開催されたブンデスリーガ第15節の試合結果と暫定順位表は下記の通り。

◆■ブンデスリーガ第15節

▼12月15日(金)

ボルシアMG 2-2 ブレーメン

▼12月16日(土)

マインツ 0-1 ハイデンハイム

ボーフム 3-0 ウニオン・ベルリン

アウクスブルク 1-1 ドルトムント

ダルムシュタット 0-1 ヴォルフスブルク

ライプツィヒ 3-1 ホッフェンハイム

▼12月10日(日)

※時間はすべて日本時間

23:30 フライブルク vs ケルン

25:30 レヴァークーゼン vs フランクフルト

27:30 バイエルン vs シュトゥットガルト

◆■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 レヴァークーゼン(36/+27)

2位 バイエルン(32/+30)

3位 ライプツィヒ(22/+21)

4位 シュトゥットガルト(31/+18)

5位 ドルトムント(26/+5)

6位 ホッフェンハイム(23/+2)

7位 フランクフルト(21/+8)

8位 フライブルク(21/-6)

9位 ヴォルフスブルク(19/-6)

10位 アウクスブルク(18/-4)

11位 ボルシアMG(17/-3)

12位 ハイデンハイム(17/-8)

13位 ボーフム(16/-11)

14位 ブレーメン(15/-7)

15位 ケルン(10/-14)

16位 ウニオン・ベルリン(10/-16)

17位 マインツ(9/-15)

18位 ダルムシュタット(9/-21)

