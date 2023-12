乃木坂46賀喜遥香「歌いがいがある」メンバーにも好評 山下美月、菅原咲月とのユニット曲『スタイリッシュ』紹介

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月14日(木)の放送では、6日(水)リリースのニューシングル「Monopoly」から、初回限定盤TYPE-Dに収録されているカップリング曲の「スタイリッシュ」を紹介しました。賀喜:12月6日にリリースされた乃木坂46の新曲「Monopoly」! 今日は、このシングルに収録されているカップリング曲の中から、私が参加しているユニット曲「スタイリッシュ」について、みんなから届いた書き込みを見ながらゆっくりお話をしていきます。「スタイリッシュ」は、4期生の私と3期生の山下美月さん、5期生の菅原咲月ちゃんの3人で歌っています。この組み合わせは初めてなんですけど、どういう共通点があるのかなって思って……。美月さんと咲月ちゃんは名前に“月”が付いているから共通点があるけど、私には“月”ないからな~(笑)。あまりわからないんですけど、どちらかというと“スタイリッシュ”な3人なんだろうな、って思いました……たぶん(笑)。だから新鮮だし、この3人で何かできるって嬉しかったです!賀喜:毎日聴いてくれている……! 嬉しい~、ありがとうございます!今回は3人だからソロパートもあるんです。グループで歌う曲だとなかなかそれがないので、(レコーディングでは)1人で歌うパートのときにすごく緊張しましたね。人数が少ないからこそ歌い方とかも合わせたいなって思って、2人の歌声をずっと聴きながら録ってました。もしかしたら、ほかの2人は恥ずかしかったかもしれないけど……。「どういう歌い方するんだろう?」って思って聴いていたんですけど、美月さんの歌声も咲月ちゃんの歌声も大好きだから収録が楽しかったです(笑)。咲月ちゃんもかっこいい曲が似合うし、美月さんのあの通る声でこのかっこいい感じの曲を歌っているのが新鮮で聴き入っちゃいましたね。メンバーも「この曲好き!」って言ってくれる子が多くて嬉しい! 歌いがいがあるなって思いますね(笑)。またこの曲も、どこかで披露できたらいいなって思います。美月さんとも咲月ちゃんとも、もっと仲良くなりたいですし(笑)。では、この“スタイリッシュ”な曲を、“スタイリッシュ”な生徒(リスナー)のみんなと一緒に聴きたいと思います。――ここで「スタイリッシュ」オンエア賀喜:お届けしているのは、乃木坂46で「スタイリッシュ」です。これ、スタイリッシュですね~! このタイトル、めっちゃピッタリだと思うんですよね(笑)。「この3人の共通点はない」って言いましたけど、あらためて聴くと歌声にめちゃめちゃまとまりがあるなって思いますし、もっといろんな曲を歌いたいなって思いました。“フーフー”っていうコーラスも、みんなで「こんな感じで歌ってみよっか!」って合わせて歌ったのを思い出しましたね。ユニット曲とか少人数の曲は、一人ひとりの歌い方の癖を見つけられますよね。ぜひ細かいところまで曲を楽しみつつ、聴いていただけたら嬉しいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/