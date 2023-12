SEVENTEEN・JEONGHAN「やっぱりDINO先生…！」DINOの”魅せるダンスのコツ”アドバイスに感心

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。JEONGHANが出演する最後の回となった12月14日(木)の放送では、メンバーで後任のDINO(ディノ)とともに、10代リスナーの相談に答えました。JEONGHANは、2022年7月より1年半の間「SEVENTEEN LOCKS!」のパーソナリティを担当。後任のDINOは、2024年1月より担当します。今回は、2人のあいさつとともに、メイン企画の「TEEN相談室」をお届けしました。ダンスが大好きで、部活とダンススクールで練習を頑張っています。SEVENTEEN先生の曲を踊ることになったので、映像を見て研究中です! 全体で見ると振りが揃っているのに、一人ひとりに注目するとそれぞれ個性があって、私もこんなふうに踊りたいと思うようになりました。そこで、全体を合わせながら自分も魅せるダンスを踊るコツを教えてください!(17歳)JEONGHAN:いやー、とてもありがたいですね。DINO先生にピッタリな質問をしてくれたと思います。DINO先生のほうが適任だと思うから、答えてみてください。DINO:まずは、僕たちをとても好きになってくれてありがとう、という言葉を伝えたいです。魅力的なダンスについて言うならば、自分が鏡を見たときに一番自信を持てる姿とか、そういうフィーリングが大事なんじゃないかなと思います。なので、モニタリングをたくさんして、楽しみながらずっと研究していれば、自信を持てる姿が出てくるんじゃないかと思います。自分に酔って、「自分はカッコよくてかわいい」と思いながらやってください。JEONGHAN:すごいじゃん。やっぱり(さすが)DINO先生……! DINO先生のニックネームは“やっぱりDINO”にしたらいいんじゃないかなと思う。DINO:“やっぱりDINO”? おお……!JEONGHAN:僕もDINO先生の言葉のように、継続的にモニタリングをして、自分だけのダンスを追求していくとそれが魅力になるし、周りの人も魅了することができるんじゃないかなと思います。DINO:そうですよね。JEONGHAN:いかがでしたか?DINO:コミュニケーションが取れている感じがして、とてもよかったです。率直な意見を言えるような気がして、期待しています! 生徒(リスナー)のみなさん、来月からよろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/