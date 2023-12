「話すと相手を傷つけてしまう」15歳の相談にマルシィ吉田右京がアドバイス「ちゃんと謝っていければ“大丈夫”」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。12月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・マルシィのボーカル、ギター、吉田右京さんです。12月13日(水)の放送では、「話すと相手を傷つけてしまう」という15歳の相談に回答しました。私は、話すのが好きなのですが、最近、いらないことなどを言ってしまって、相手に誤解を与えたり傷つけたりしてしまって、話すときに少し抵抗があります。どうしたら話している人を傷つけないのか教えてほしいです。話すのが好きだけど、最近いらないことを言ってしまって誤解を与えたり、傷つけたりすることがあって(話すのが)怖いってことなんですけど……。たぶん相手を思って、傷つけたくないからそういうふうに考えてるんだと思います。だからそこは、相手のことをすごく思えてるんじゃないかなと思うんですけど……。もし話してて傷つけてしまったら、あとから「ごめんね」とちゃんと謝っていければいいのかなと思います。話すのが好きということなので、いっぱい話して……練習じゃないけど。傷つけてしまうこともたぶんあると思いますけど、ちゃんと謝ったら許してくれると思うので、いっぱい話してほしいなと思います!今回選曲された「大丈夫」は、11月29日(水)リリースのセカンドアルバム『Candle』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/