キングレコード主催のフェス「KING SUPER LIVE 2024」が、2024年5月11日・12日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。

前回開催の2018年から約6年振りに開催される「KING SUPER LIVE 2024」。両日ともに愛美、蒼井翔太、angela、上坂すみれ、内田雄馬、岡咲美保、カノエラナ、saji、高橋洋子、七海ひろき、保志総一朗、堀江由衣、水樹奈々、水瀬いのり、宮野真守、森口博子といった現在、同レーベルに所属するアーティストが出演する。さらに5月11日のDAY1に麻倉あきら、奥井雅美、國府田マリ子、椎名へきる、Suara、田村ゆかり、米倉千尋といった23組が、12日のDAY2は千葉翔也、VSingerとして活躍中のHACHI、TVアニメ「Extreme Hearts」よりRISE、二次元キャラクターコンテンツ「カリスマ」より“七人のカリスマ声優”など20組が参加する。

チケット最速先行の申し込み受付は本日12月15日19時からスタート。一部出演アーティストのファンクラブでもチケット先行が受付開始される。

「KING SUPER LIVE 2024」

日程：2024年5月11日（土）14:00開場、16:00開演

2024年5月12日（日）12:00開場、14:00開演

場所：神奈川県 Kアリーナ横浜

DAY1出演者：愛美、蒼井翔太、麻倉あきら、angela、上坂すみれ、内田雄馬、岡咲美保、奥井雅美、カノエラナ、國府田マリ子、saji、椎名へきる、Suara、高橋洋子、田村ゆかり、七海ひろき、保志総一朗、堀江由衣、水樹奈々、水瀬いのり、宮野真守、森口博子、米倉千尋

DAY2出演者：愛美、蒼井翔太、angela、上坂すみれ、内田雄馬、岡咲美保、カノエラナ、saji、七人のカリスマ声優、高橋洋子、千葉翔也、七海ひろき、HACHI、保志総一朗、堀江由衣、水樹奈々、水瀬いのり、宮野真守、森口博子、RISE（Extreme Hearts）