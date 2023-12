SEVENTEEN・JEONGHAN「全ての瞬間が記憶に残っています」SCHOOL OF LOCK!で最後のメッセージ

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。JEONGHANが出演する最後の回となる12月14日(木)の放送では、後任のDINO(ディノ)を紹介し、それぞれがリスナーにメッセージを届けました。JEONGHAN:このクラスで、JEONGHAN先生が生徒(リスナー)のみなさんと授業をするのは今日が最後です。とっても寂しいですね。今まで僕の言葉をたくさん聞いてくれて、本当にありがとうございました。でも、来月からも「SEVENTEEN LOCKS!」は続きますからね。次のインターナショナルクラスの先生は……DINO先生です!JEONGHAN:今はどんな気持ちですか?DINO:気分はほんとにドキドキです。JEONGHAN先生がとても上手だったので、僕はすごく心配だったんです。でも、CARAT(ファン)のみなさんとお話できることを考えると、とても心が弾んでいます。JEONGHAN:JEONGHAN先生も、初めの授業はとっても緊張していました。最初は目の前にある台本を読むだけでもブルブル震えていました。でもやってみると、生徒のみなさんとコミュニケーションをとって相談を聞いているのが本当に楽しくなりました。なので、僕がやってきたことをうまく引き継いでもらって、生徒のみなさんのお話をたくさん聞いてほしいと思います。DINO:アドバイスみたいなものはありますか?JEONGHAN:DINO先生が学生だったころを思い出して……そのときのDINOに言ってあげたい言葉、そのときのDINOがこんなことを聞いてきたら、こんなふうに答えてあげたい……ということを考えたらいいのかなと思います。誠意を持って話してあげるといいかなと思います。DINO:はい!JEONGHAN:それでは、生徒のみなさんにメッセージをお願いします!DINO:これから出会う生徒のみなさん! とても期待していますし、心が弾んでいます。僕たち一緒に親しくなって、いろんな話をしてもっと仲良くなって、コミュニケーションを楽しみたいと思います。来月からよろしくお願いします!JEONGHAN:最後に、JEONGHAN先生から生徒のみなさんに向けて黒板を書こうと思います。黒板に書いた言葉は、『何でもできるよ! 今までありがとう!』です。考えてみれば……僕が、日本のラジオ番組をやったじゃないですか。そこで生徒のみなさんの相談にのってきたみたいに、みなさんも何でもできると思っています。僕はそう信じています。今までありがとうございました。みなさんにとっても、僕にとっても、とても幸せな時間でしたよね? 本当に後悔もないですし、全ての瞬間が記憶に残っています。とても幸せな時間でした。生徒の皆さんありがとう。来月から、DINO先生のことよろしくお願いします!以上! SEVENTEENのJEONGHANでした! バイバイ~!★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/