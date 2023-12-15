TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」のPVが到着。オープニングテーマがZAQ「マイナーピース」、エンディングテーマがニノミヤユイ「今世大革命」であることも発表された。

3学期を迎え、DクラスからCクラスに昇格した綾小路たちの“1年生編”完結までを描く第3期。2024年1月3日22時30分からのAT-Xでの最速放送を皮切りに、TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、テレビ愛知、KBS京都にて順次放送が開始される。またABEMAでは放送と同日の1月3日23時から配信。dアニメストアほか各種配信サイトでも順次配信される。

「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」

放送情報

AT-X：2024年1月3日（水）より毎週水曜日22:30～

TOKYO MX：2024年1月3日（水）より毎週水曜日23:30～

BS日テレ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～

サンテレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～

テレビ愛知：2024年1月3日（水）より毎週水曜日26:05～

KBS京都：2024年1月4日（木）より毎週木曜日24:30～

配信情報

ABEMA：2024年1月3日（水）より、毎週水曜日23:00～

d アニメストア：2024年1月6日（土）より、毎週土曜日23:00～

※その他配信サイトでは2024年1月8日より、毎週月曜日23:00～

スタッフ

原作：衣笠彰梧（MF文庫J「ようこそ実力至上主義の教室へ」／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：トモセシュンサク

総監督：岸誠二×橋本裕之

監督：仁昌寺義人

シリーズ構成：重信康、風埜隼人

キャラクターデザイン：森田和明

美術設定：平柳悟

美術監督：羽根広舟

色彩設計：加口大朗

CG監督：平山知広

撮影監督：芹澤直樹

編集：及川雪江

音楽：横山克、橋口佳奈

音響監督：飯田里樹

音響効果：奥田維城

アニメーション制作：Lerche

製作：ようこそ実力至上主義の教室へ 3 製作委員会

キャスト

綾小路清隆：千葉翔也

坂柳有栖：日高里菜

堀北鈴音：鬼頭明里

櫛田桔梗：久保ユリカ

軽井沢恵：竹達彩奈

平田洋介：逢坂良太

高円寺六助：岩澤俊樹

一之瀬帆波：東山奈央

橋本正義：阿座上洋平

龍園翔：水中雅章

椎名ひより：高橋李依

堀北学：梅原裕一郎

南雲雅：斉藤壮馬

(c)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ 3 製作委員会