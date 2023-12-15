TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」のPVが到着。オープニングテーマがZAQ「マイナーピース」、エンディングテーマがニノミヤユイ「今世大革命」であることも発表された。
3学期を迎え、DクラスからCクラスに昇格した綾小路たちの“1年生編”完結までを描く第3期。2024年1月3日22時30分からのAT-Xでの最速放送を皮切りに、TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、テレビ愛知、KBS京都にて順次放送が開始される。またABEMAでは放送と同日の1月3日23時から配信。dアニメストアほか各種配信サイトでも順次配信される。
「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」
放送情報
AT-X：2024年1月3日（水）より毎週水曜日22:30～
TOKYO MX：2024年1月3日（水）より毎週水曜日23:30～
BS日テレ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～
サンテレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～
テレビ愛知：2024年1月3日（水）より毎週水曜日26:05～
KBS京都：2024年1月4日（木）より毎週木曜日24:30～
配信情報
ABEMA：2024年1月3日（水）より、毎週水曜日23:00～
d アニメストア：2024年1月6日（土）より、毎週土曜日23:00～
※その他配信サイトでは2024年1月8日より、毎週月曜日23:00～
スタッフ
原作：衣笠彰梧（MF文庫J「ようこそ実力至上主義の教室へ」／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：トモセシュンサク
総監督：岸誠二×橋本裕之
監督：仁昌寺義人
シリーズ構成：重信康、風埜隼人
キャラクターデザイン：森田和明
美術設定：平柳悟
美術監督：羽根広舟
色彩設計：加口大朗
CG監督：平山知広
撮影監督：芹澤直樹
編集：及川雪江
音楽：横山克、橋口佳奈
音響監督：飯田里樹
音響効果：奥田維城
アニメーション制作：Lerche
製作：ようこそ実力至上主義の教室へ 3 製作委員会
キャスト
綾小路清隆：千葉翔也
坂柳有栖：日高里菜
堀北鈴音：鬼頭明里
櫛田桔梗：久保ユリカ
軽井沢恵：竹達彩奈
平田洋介：逢坂良太
高円寺六助：岩澤俊樹
一之瀬帆波：東山奈央
橋本正義：阿座上洋平
龍園翔：水中雅章
椎名ひより：高橋李依
堀北学：梅原裕一郎
南雲雅：斉藤壮馬
(c)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ 3 製作委員会