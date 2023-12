Chainsaw Dew、初の2枚組アルバム『LOVE』&『HATE』リリース

ラッパーのChainsaw Dewが、1stアルバム『LOVE』&『HATE』を12月13日(水)にリリースした。

東京を拠点に活躍するヒップホップ・クルー・O.S.B.C.に所属し、自身の楽曲のみならず様々なアーティストのMVのDirctorもつとめるなど、音楽、映像、写真、絵画、グラフィックデザインとマルチに活躍するラッパー、Chainsaw Dew。

2枚組同時リリースされた本作は、過去の価値観や、憎しみ、哀しみについての楽曲は『HATE』に、MCネームを3年前に”HATE”から”Chainsaw Dew”に変更した後の、新たに得た価値観によって制作された曲は『LOVE』に収録されている。

客演には、山口出身で最近ではKojoeとZINとリリースした『Scent』も記憶に新しいBUPPONを始めとし、COCKROACHEEE'zの小宮守、Sound's DeliのGypsy Well、Flat Line ClassicsのBIG FAF、PACK3のBLABLA、KING104やCK the Shake、Dee Yankee、Elizabeth-G、切刃 、J'DaSkit、Mid-Sなど、確かなラップスキルと情緒的なリリックが特徴の面々が勢ぞろい。プロデューサー陣にも、ENDRUNやにっちょめを始めとする太く黒いグルーヴ感溢れるビートメーカーが集っている。

<リリース情報>

Chainsaw Dew

『LOVE』『HATE』

2023年12月13日(水)リリース

https://linkco.re/zv3eNRER

https://linkco.re/dAeEnau8

=収録曲=

『LOVE』

1. INTRO (Prod.UNOME)

2. RiNDA (Prod.Zzzowrite)

3. New Gear feat.KING104 (Prod.にっちょめ)

4. Get Higher feat.CK the Shake,Gypsy Well (Prod.Pj 47)

5. Teddy Bear Honey (Prod.Another_A)

6. LOVE (Prod.Jowoki)

7. Have A Good Time feat.BLABLA,Elizabeth-G (Prod.LAGO)

8. Hello Hello Bad (Prod.Another_A)

9. 浦安筋金家族 Pt.2 (Prod.Another_A)

10. 浦安筋金家族 (Prod.Another_A)

『HATE』

1. INTRO (Prod.KI-1)

2. Silent Night (Prod.Goofy Bap)

3. Steez feat.切刃 (Prod.KI-1)

4. No Reason feat.BUPPON (Prod.Pj47)

5. Back Stage Classic feat.J'Da Skit,Mid-S (Prod.Leo Iwamura)

6. Grab The Air feat.Dee Yankee,BIG FAF (Prod.Dee Yankee)

7. Still Alone (Prod.Leo Iwamura)

8. Umbrella feat.小宮守 (Prod.ENDRUN)

9. 月がもっとも近い夜に (Prod.Another_A)

10. To One's Sorrow (Prod.KI-1)

instagram:https://instagram.com/chainsawdew

X:https://x.com/chainsawdew

YouTube:https://youtube.com/@ChainsawDewOfficial

TuneCore:https://www.tunecore.co.jp/artists/chainsawdew