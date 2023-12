SEVENTEEN・JEONGHAN「会話をたくさんするとケンカになりません」話し合う時間を持つことで縮まったメンバーとの距離

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。12月13日(水)の放送は、10代リスナーの相談に乗りました。私はバスケ部に所属しています。プレー面などで思っていることがあっても、ケンカになるのが怖くてなかなかチームメイトに伝えることができません。(14歳)JEONGHAN:う~ん、SEVENTEEN先生もこういった時期がありました。でも、会話をたくさんするとケンカになりません。しっかり話をする、という機会をたくさん作るといいなと思います。(部活の)練習が終わったあと、試合が終わったあと、10分、20分でもいいので毎日対話をする時間を持つ……お互いを褒め合ったり、足りないところを話し合ったり。普段ちょっと寂しかったりありがたかったりしたことも、常に話し合う機会を作ることが大事じゃないかなと思います。SEVENTEEN先生は、そういった時間を持つことによってもっと仲良くなりました。なので、そういった時間をもう少し持ってみると、人生でもっと有意義な経験ができると思います。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/