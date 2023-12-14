小林大樹原作によるTVアニメ「ラグナクリムゾン」2ndクールの初回放送日が、2024年1月13日に決定。併せて2ndクールのキービジュアルが公開された。

現在TOKYO MX、BS11ほかで、1stクールが放送中の「ラグナクリムゾン」。2ndクールのキービジュアルには、ラグナ、クリムゾン、彼らともに戦うことになったスターリア・レーゼをはじめとする銀装兵団のメンバーの姿が捉えられた。

さらに12月23日にはTOKYO MX、BS11、MBSで、アニメ「ラグナクリムゾン」の特別番組が放送されることが明らかに。ラグナ役の小林千晃、クリムゾン役の村瀬歩、スターリア役の日高里菜、へゼラ／グレア役の土屋李央が登場し、作品の注目ポイントや今後の見どころを紹介するほか、2ndクールの未公開映像も一部最速で観ることができる。また2ndクールのオープニングテーマを務めるsajiもコメント出演する。

これらの発表に伴い、12月16日に放送される第12話のあらすじ、場面カットが到着。第12話「意志と覚悟」では、仲間を守るために行動するスターリアの覚悟から自らの目的を見出し、決意を固めるラグナと、彼の圧倒的な力を前に己の未熟さを自覚し、さらなる成長を誓うスターリアらの決死の戦いが描かれる。

アニメ「ラグナクリムゾン」特別番組

放送日時：TOKYO MX、BS11 / 2023年12月23日（土）25:30～、MBS / 2023年12月23日（土）27:38～

出演：小林千晃、村瀬歩、日高里菜、土屋李央

コメント出演：saji

TVアニメ「ラグナクリムゾン」2ndクール

放送情報

TOKYO MX：2024年1月13日（土）より毎週土曜日25:00～

BS11：2024年1月13日（土）より毎週土曜日25:00～

MBS：2024年1月13日（土）より毎週土曜日27:38～

配信情報

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題：地上波先行配信、2024年1月13日（土）より毎週土曜日24:00～

Prime Video、Hulu、TELASA、J:COM STREAM、milplus、auスマートパスプレミアム、FOD、ABEMA、DMM TV、TVer、MBS動画イズム、HAPPY!動画、バンダイチャンネル、クランクイン！ビデオ、ふらっと動画

スタッフ

原作：小林大樹（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

監督：高橋賢

キャラクターデザイン：青木慎平

シリーズ構成・脚本：赤尾でこ

美術監督：込山明日香（コスモプロジェクト）

色彩設計：水野多恵子（スタジオ・ロード）

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3Ｄ監督：遠藤誠（Tri-Slash）

編集：坪根健太郎（REAL-T）

音響監督：郷文裕貴

音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc）、ササキオサム

アニメーション制作：SILVER LINK.

キャスト

ラグナ：小林千晃

クリムゾン：村瀬歩

レオニカ：水瀬いのり

サイクス・シャルルーク：小野友樹

スライム：ファイルーズあい

キメラ：能登麻美子

ゴーレム：東地宏樹

未来ラグナ：神奈延年

スターリア・レーゼ：日高里菜

アイザック・スターン：前野智昭

ガルム・ウルバン：斎藤志郎

クリストファー・オルグレン：浜田賢二

シン・カトラス：畠中 祐

フー：野津山幸宏

へゼラ／グレア：土屋李央

ナサレナ・テルジアン：嶋村侑

マジョルカ・アボット：高野麻里佳

アルテマティア：上田麗奈

ウォルテカムイ：諏訪部順一

ディザストロワ：武内駿輔

ネビュリム：山下大輝

タラテクトラ：竹内良太

オルト・ゾラ：置鮎龍太郎

ボルギウス：堀内賢雄

メルグブデ：塩屋浩三

ドルニーア：河本啓祐

グリュムウェルテ：子安武人

バロム・シェエラ：佐藤拓也

シャンティオラス：江口拓也

(c)小林大樹／SQUARE ENIX・「ラグナクリムゾン」製作委員会