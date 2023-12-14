小林大樹原作によるTVアニメ「ラグナクリムゾン」2ndクールの初回放送日が、2024年1月13日に決定。併せて2ndクールのキービジュアルが公開された。
現在TOKYO MX、BS11ほかで、1stクールが放送中の「ラグナクリムゾン」。2ndクールのキービジュアルには、ラグナ、クリムゾン、彼らともに戦うことになったスターリア・レーゼをはじめとする銀装兵団のメンバーの姿が捉えられた。
さらに12月23日にはTOKYO MX、BS11、MBSで、アニメ「ラグナクリムゾン」の特別番組が放送されることが明らかに。ラグナ役の小林千晃、クリムゾン役の村瀬歩、スターリア役の日高里菜、へゼラ／グレア役の土屋李央が登場し、作品の注目ポイントや今後の見どころを紹介するほか、2ndクールの未公開映像も一部最速で観ることができる。また2ndクールのオープニングテーマを務めるsajiもコメント出演する。
これらの発表に伴い、12月16日に放送される第12話のあらすじ、場面カットが到着。第12話「意志と覚悟」では、仲間を守るために行動するスターリアの覚悟から自らの目的を見出し、決意を固めるラグナと、彼の圧倒的な力を前に己の未熟さを自覚し、さらなる成長を誓うスターリアらの決死の戦いが描かれる。
アニメ「ラグナクリムゾン」特別番組
放送日時：TOKYO MX、BS11 / 2023年12月23日（土）25:30～、MBS / 2023年12月23日（土）27:38～
出演：小林千晃、村瀬歩、日高里菜、土屋李央
コメント出演：saji
TVアニメ「ラグナクリムゾン」2ndクール
放送情報
TOKYO MX：2024年1月13日（土）より毎週土曜日25:00～
BS11：2024年1月13日（土）より毎週土曜日25:00～
MBS：2024年1月13日（土）より毎週土曜日27:38～
配信情報
dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題：地上波先行配信、2024年1月13日（土）より毎週土曜日24:00～
Prime Video、Hulu、TELASA、J:COM STREAM、milplus、auスマートパスプレミアム、FOD、ABEMA、DMM TV、TVer、MBS動画イズム、HAPPY!動画、バンダイチャンネル、クランクイン！ビデオ、ふらっと動画
スタッフ
原作：小林大樹（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）
監督：高橋賢
キャラクターデザイン：青木慎平
シリーズ構成・脚本：赤尾でこ
美術監督：込山明日香（コスモプロジェクト）
色彩設計：水野多恵子（スタジオ・ロード）
撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）
3Ｄ監督：遠藤誠（Tri-Slash）
編集：坪根健太郎（REAL-T）
音響監督：郷文裕貴
音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc）、ササキオサム
アニメーション制作：SILVER LINK.
キャスト
ラグナ：小林千晃
クリムゾン：村瀬歩
レオニカ：水瀬いのり
サイクス・シャルルーク：小野友樹
スライム：ファイルーズあい
キメラ：能登麻美子
ゴーレム：東地宏樹
未来ラグナ：神奈延年
スターリア・レーゼ：日高里菜
アイザック・スターン：前野智昭
ガルム・ウルバン：斎藤志郎
クリストファー・オルグレン：浜田賢二
シン・カトラス：畠中 祐
フー：野津山幸宏
へゼラ／グレア：土屋李央
ナサレナ・テルジアン：嶋村侑
マジョルカ・アボット：高野麻里佳
アルテマティア：上田麗奈
ウォルテカムイ：諏訪部順一
ディザストロワ：武内駿輔
ネビュリム：山下大輝
タラテクトラ：竹内良太
オルト・ゾラ：置鮎龍太郎
ボルギウス：堀内賢雄
メルグブデ：塩屋浩三
ドルニーア：河本啓祐
グリュムウェルテ：子安武人
バロム・シェエラ：佐藤拓也
シャンティオラス：江口拓也
(c)小林大樹／SQUARE ENIX・「ラグナクリムゾン」製作委員会