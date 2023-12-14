劇場アニメ「千年女優」のリバイバル上映が決定。2024年1月19日より2週間限定で、全国109館の劇場にて上映される。
9月に行われた「パーフェクトブルー」のリバイバル上映に続く、今敏監督作品上映企画の第2弾として開催されるこの再上映。チケットは各劇場にて順次販売される。来場者にはオリジナル特典も配布予定。詳細は続報を待とう。
今が監督・脚本を手がけ、2001年に公開された「千年女優」。かつて一世を風靡した大女優・藤原千代子の、虚実が入り混じっただまし絵のような女優人生一代記を描く。第5回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞など数々の賞を受賞し、国内外で高い評価を得た。
「千年女優」リバイバル上映
2024年1月19日（金）より2週間限定で上映
料金：1600円
公開劇場
- 北海道 シネプレックス旭川
- 北海道 札幌シネマフロンティア
- 青森県 イオンシネマ弘前
- 宮城県 MOVIX仙台
- 秋田県 AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
- 山形県 フォーラム東根
- 山形県 フォーラム山形
- 福島県 フォーラム福島
- 茨城県 つくば MOVIXつくば
- 栃木県 MOVIX宇都宮
- 栃木県 フォーラム那須塩原
- 群馬県 MOVIX伊勢崎
- 群馬県 イオンシネマ高崎
- 埼玉県 MOVIXさいたま
- 埼玉県 MOVIX三郷
- 埼玉県 MOVIX川口
- 埼玉県 ユナイテッド・シネマ春日部
- 埼玉県 イオンシネマ越谷レイクタウン
- 埼玉県 イオンシネマ大井
- 埼玉県 109シネマズ菖蒲
- 千葉県 MOVIX柏の葉
- 千葉県 シネマサンシャイン ユーカリが丘
- 千葉県 キネマ旬報シアター
- 千葉県 京成ローザ（10）
- 千葉県 ユナイテッド・シネマ幕張
- 千葉県 成田HUMAXシネマズ
- 千葉県 イオンシネマ市川妙典
- 東京都 ヒューマントラストシネマ渋谷
- 東京都 キネカ大森
- 東京都 MOVIX亀有
- 東京都 新宿ピカデリー
- 東京都 MOVIX昭島
- 東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲
- 東京都 ユナイテッド・シネマとしまえん
- 東京都 池袋HUMAXシネマズ
- 東京都 シネマート新宿
- 東京都 イオンシネマ板橋
- 東京都 イオンシネマ シアタス調布
- 東京都 イオンシネマ日の出
- 東京都 109シネマズプレミアム新宿
- 東京都 109シネマズ木場
- 神奈川県 MOVIX橋本
- 神奈川県 シネコヤ
- 神奈川県 チネチッタ
- 神奈川県 小田原コロナシネマワールド
- 神奈川県 イオンシネマ港北ニュータウン
- 神奈川県 イオンシネマ新百合ヶ丘
- 神奈川県 イオンシネマ海老名
- 神奈川県 イオンシネマ座間
- 神奈川県 イオンシネマみなとみらい
- 神奈川県 イオンシネマ茅ヶ崎
- 神奈川県 109シネマズ川崎
- 新潟県 ユナイテッド・シネマ新潟
- 石川県 金沢コロナシネマワールド
- 福井県 福井コロナシネマワールド
- 長野県 イオンシネマ松本
- 岐阜県 大垣コロナシネマワールド
- 岐阜県 イオンシネマ各務原
- 静岡県 シネプラザ サントムーン
- 静岡県 MOVIX清水
- 愛知県 ミッドランドスクエア シネマ
- 愛知県 MOVIX三好
- 愛知県 センチュリーシネマ
- 愛知県 中川コロナシネマワールド
- 愛知県 豊川コロナシネマワールド
- 愛知県 安城コロナシネマワールド
- 愛知県 小牧コロナシネマワールド
- 愛知県 イオンシネマ大高
- 愛知県 イオンシネマ岡崎
- 三重県 イオンシネマ津南
- 三重県 109シネマズ四日市
- 滋賀県 ユナイテッド・シネマ大津
- 京都府 MOVIX京都
- 京都府 イオンシネマ京都桂川
- 大阪府 シネ・リーブル梅田
- 大阪府 MOVIX堺
- 大阪府 なんばパークスシネマ
- 大阪府 ユナイテッド・シネマ岸和田
- 大阪府 イオンシネマ シアタス心斎橋
- 大阪府 109シネマズ大阪エキスポシティ
- 兵庫県 MOVIXあまがさき
- 兵庫県 塚口サンサン劇場
- 兵庫県 kino cinema神戸国際
- 兵庫県 OSシネマズ 神戸ハーバーランド
- 兵庫県 イオンシネマ加古川
- 奈良県 シネマサンシャイン大和郡山
- 和歌山県 イオンシネマ和歌山
- 岡山県 MOVIX倉敷
- 岡山県 イオンシネマ岡山
- 広島県 サロンシネマ1・2
- 広島県 福山コロナシネマワールド
- 広島県 イオンシネマ広島西風新都
- 山口県 シネマサンシャイン下関
- 徳島県 イオンシネマ徳島
- 香川県 イオンシネマ宇多津
- 愛媛県 シネマサンシャイン エミフルMASAKI
- 福岡県 福岡中洲大洋
- 福岡県 ユナイテッド・シネマ福岡ももち
- 福岡県 ユナイテッド・シネマなかま16
- 福岡県 小倉コロナシネマワールド
- 福岡県 イオンシネマ大野城
- 佐賀県 イオンシネマ佐賀大和
- 長崎県 ユナイテッド・シネマ長崎
- 熊本県 熊本ピカデリー
- 大分県 セントラルシネマ三光
- 宮崎県 ワンダーアティックシネマ
- 鹿児島県 シネマサンシャイン姶良
- 沖縄県 ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添
(c)2001 千年女優製作委員会