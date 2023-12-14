「千年女優」ポスタービジュアル

劇場アニメ「千年女優」のリバイバル上映が決定。2024年1月19日より2週間限定で、全国109館の劇場にて上映される。

9月に行われた「パーフェクトブルー」のリバイバル上映に続く、今敏監督作品上映企画の第2弾として開催されるこの再上映。チケットは各劇場にて順次販売される。来場者にはオリジナル特典も配布予定。詳細は続報を待とう。

今が監督・脚本を手がけ、2001年に公開された「千年女優」。かつて一世を風靡した大女優・藤原千代子の、虚実が入り混じっただまし絵のような女優人生一代記を描く。第5回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞など数々の賞を受賞し、国内外で高い評価を得た。

「千年女優」リバイバル上映

2024年1月19日（金）より2週間限定で上映
料金：1600円

公開劇場

  • 北海道 シネプレックス旭川
  • 北海道 札幌シネマフロンティア
  • 青森県 イオンシネマ弘前
  • 宮城県 MOVIX仙台
  • 秋田県 AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
  • 山形県 フォーラム東根
  • 山形県 フォーラム山形
  • 福島県 フォーラム福島
  • 茨城県 つくば MOVIXつくば
  • 栃木県 MOVIX宇都宮
  • 栃木県 フォーラム那須塩原
  • 群馬県 MOVIX伊勢崎
  • 群馬県 イオンシネマ高崎
  • 埼玉県 MOVIXさいたま
  • 埼玉県 MOVIX三郷
  • 埼玉県 MOVIX川口
  • 埼玉県 ユナイテッド・シネマ春日部
  • 埼玉県 イオンシネマ越谷レイクタウン
  • 埼玉県 イオンシネマ大井
  • 埼玉県 109シネマズ菖蒲
  • 千葉県 MOVIX柏の葉
  • 千葉県 シネマサンシャイン ユーカリが丘
  • 千葉県 キネマ旬報シアター
  • 千葉県 京成ローザ（10）
  • 千葉県 ユナイテッド・シネマ幕張
  • 千葉県 成田HUMAXシネマズ
  • 千葉県 イオンシネマ市川妙典
  • 東京都 ヒューマントラストシネマ渋谷
  • 東京都 キネカ大森
  • 東京都 MOVIX亀有
  • 東京都 新宿ピカデリー
  • 東京都 MOVIX昭島
  • 東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲
  • 東京都 ユナイテッド・シネマとしまえん
  • 東京都 池袋HUMAXシネマズ
  • 東京都 シネマート新宿
  • 東京都 イオンシネマ板橋
  • 東京都 イオンシネマ シアタス調布
  • 東京都 イオンシネマ日の出
  • 東京都 109シネマズプレミアム新宿
  • 東京都 109シネマズ木場
  • 神奈川県 MOVIX橋本
  • 神奈川県 シネコヤ
  • 神奈川県 チネチッタ
  • 神奈川県 小田原コロナシネマワールド
  • 神奈川県 イオンシネマ港北ニュータウン
  • 神奈川県 イオンシネマ新百合ヶ丘
  • 神奈川県 イオンシネマ海老名
  • 神奈川県 イオンシネマ座間
  • 神奈川県 イオンシネマみなとみらい
  • 神奈川県 イオンシネマ茅ヶ崎
  • 神奈川県 109シネマズ川崎
  • 新潟県 ユナイテッド・シネマ新潟
  • 石川県 金沢コロナシネマワールド
  • 福井県 福井コロナシネマワールド
  • 長野県 イオンシネマ松本
  • 岐阜県 大垣コロナシネマワールド
  • 岐阜県 イオンシネマ各務原
  • 静岡県 シネプラザ サントムーン
  • 静岡県 MOVIX清水
  • 愛知県 ミッドランドスクエア シネマ
  • 愛知県 MOVIX三好
  • 愛知県 センチュリーシネマ
  • 愛知県 中川コロナシネマワールド
  • 愛知県 豊川コロナシネマワールド
  • 愛知県 安城コロナシネマワールド
  • 愛知県 小牧コロナシネマワールド
  • 愛知県 イオンシネマ大高
  • 愛知県 イオンシネマ岡崎
  • 三重県 イオンシネマ津南
  • 三重県 109シネマズ四日市
  • 滋賀県 ユナイテッド・シネマ大津
  • 京都府 MOVIX京都
  • 京都府 イオンシネマ京都桂川
  • 大阪府 シネ・リーブル梅田
  • 大阪府 MOVIX堺
  • 大阪府 なんばパークスシネマ
  • 大阪府 ユナイテッド・シネマ岸和田
  • 大阪府 イオンシネマ シアタス心斎橋
  • 大阪府 109シネマズ大阪エキスポシティ
  • 兵庫県 MOVIXあまがさき
  • 兵庫県 塚口サンサン劇場
  • 兵庫県 kino cinema神戸国際
  • 兵庫県 OSシネマズ 神戸ハーバーランド
  • 兵庫県 イオンシネマ加古川
  • 奈良県 シネマサンシャイン大和郡山
  • 和歌山県 イオンシネマ和歌山
  • 岡山県 MOVIX倉敷
  • 岡山県 イオンシネマ岡山
  • 広島県 サロンシネマ1・2
  • 広島県 福山コロナシネマワールド
  • 広島県 イオンシネマ広島西風新都
  • 山口県 シネマサンシャイン下関
  • 徳島県 イオンシネマ徳島
  • 香川県 イオンシネマ宇多津
  • 愛媛県 シネマサンシャイン エミフルMASAKI
  • 福岡県 福岡中洲大洋
  • 福岡県 ユナイテッド・シネマ福岡ももち
  • 福岡県 ユナイテッド・シネマなかま16
  • 福岡県 小倉コロナシネマワールド
  • 福岡県 イオンシネマ大野城
  • 佐賀県 イオンシネマ佐賀大和
  • 長崎県 ユナイテッド・シネマ長崎
  • 熊本県 熊本ピカデリー
  • 大分県 セントラルシネマ三光
  • 宮崎県 ワンダーアティックシネマ
  • 鹿児島県 シネマサンシャイン姶良
  • 沖縄県 ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

(c)2001 千年女優製作委員会