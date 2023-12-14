劇場アニメ「千年女優」のリバイバル上映が決定。2024年1月19日より2週間限定で、全国109館の劇場にて上映される。

9月に行われた「パーフェクトブルー」のリバイバル上映に続く、今敏監督作品上映企画の第2弾として開催されるこの再上映。チケットは各劇場にて順次販売される。来場者にはオリジナル特典も配布予定。詳細は続報を待とう。

今が監督・脚本を手がけ、2001年に公開された「千年女優」。かつて一世を風靡した大女優・藤原千代子の、虚実が入り混じっただまし絵のような女優人生一代記を描く。第5回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞など数々の賞を受賞し、国内外で高い評価を得た。

「千年女優」リバイバル上映

2024年1月19日（金）より2週間限定で上映

料金：1600円

公開劇場

北海道 シネプレックス旭川

北海道 札幌シネマフロンティア

青森県 イオンシネマ弘前

宮城県 MOVIX仙台

秋田県 AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

山形県 フォーラム東根

山形県 フォーラム山形

福島県 フォーラム福島

茨城県 つくば MOVIXつくば

栃木県 MOVIX宇都宮

栃木県 フォーラム那須塩原

群馬県 MOVIX伊勢崎

群馬県 イオンシネマ高崎

埼玉県 MOVIXさいたま

埼玉県 MOVIX三郷

埼玉県 MOVIX川口

埼玉県 ユナイテッド・シネマ春日部

埼玉県 イオンシネマ越谷レイクタウン

埼玉県 イオンシネマ大井

埼玉県 109シネマズ菖蒲

千葉県 MOVIX柏の葉

千葉県 シネマサンシャイン ユーカリが丘

千葉県 キネマ旬報シアター

千葉県 京成ローザ（10）

千葉県 ユナイテッド・シネマ幕張

千葉県 成田HUMAXシネマズ

千葉県 イオンシネマ市川妙典

東京都 ヒューマントラストシネマ渋谷

東京都 キネカ大森

東京都 MOVIX亀有

東京都 新宿ピカデリー

東京都 MOVIX昭島

東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

東京都 ユナイテッド・シネマとしまえん

東京都 池袋HUMAXシネマズ

東京都 シネマート新宿

東京都 イオンシネマ板橋

東京都 イオンシネマ シアタス調布

東京都 イオンシネマ日の出

東京都 109シネマズプレミアム新宿

東京都 109シネマズ木場

神奈川県 MOVIX橋本

神奈川県 シネコヤ

神奈川県 チネチッタ

神奈川県 小田原コロナシネマワールド

神奈川県 イオンシネマ港北ニュータウン

神奈川県 イオンシネマ新百合ヶ丘

神奈川県 イオンシネマ海老名

神奈川県 イオンシネマ座間

神奈川県 イオンシネマみなとみらい

神奈川県 イオンシネマ茅ヶ崎

神奈川県 109シネマズ川崎

新潟県 ユナイテッド・シネマ新潟

石川県 金沢コロナシネマワールド

福井県 福井コロナシネマワールド

長野県 イオンシネマ松本

岐阜県 大垣コロナシネマワールド

岐阜県 イオンシネマ各務原

静岡県 シネプラザ サントムーン

静岡県 MOVIX清水

愛知県 ミッドランドスクエア シネマ

愛知県 MOVIX三好

愛知県 センチュリーシネマ

愛知県 中川コロナシネマワールド

愛知県 豊川コロナシネマワールド

愛知県 安城コロナシネマワールド

愛知県 小牧コロナシネマワールド

愛知県 イオンシネマ大高

愛知県 イオンシネマ岡崎

三重県 イオンシネマ津南

三重県 109シネマズ四日市

滋賀県 ユナイテッド・シネマ大津

京都府 MOVIX京都

京都府 イオンシネマ京都桂川

大阪府 シネ・リーブル梅田

大阪府 MOVIX堺

大阪府 なんばパークスシネマ

大阪府 ユナイテッド・シネマ岸和田

大阪府 イオンシネマ シアタス心斎橋

大阪府 109シネマズ大阪エキスポシティ

兵庫県 MOVIXあまがさき

兵庫県 塚口サンサン劇場

兵庫県 kino cinema神戸国際

兵庫県 OSシネマズ 神戸ハーバーランド

兵庫県 イオンシネマ加古川

奈良県 シネマサンシャイン大和郡山

和歌山県 イオンシネマ和歌山

岡山県 MOVIX倉敷

岡山県 イオンシネマ岡山

広島県 サロンシネマ1・2

広島県 福山コロナシネマワールド

広島県 イオンシネマ広島西風新都

山口県 シネマサンシャイン下関

徳島県 イオンシネマ徳島

香川県 イオンシネマ宇多津

愛媛県 シネマサンシャイン エミフルMASAKI

福岡県 福岡中洲大洋

福岡県 ユナイテッド・シネマ福岡ももち

福岡県 ユナイテッド・シネマなかま16

福岡県 小倉コロナシネマワールド

福岡県 イオンシネマ大野城

佐賀県 イオンシネマ佐賀大和

長崎県 ユナイテッド・シネマ長崎

熊本県 熊本ピカデリー

大分県 セントラルシネマ三光

宮崎県 ワンダーアティックシネマ

鹿児島県 シネマサンシャイン姶良

沖縄県 ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

(c)2001 千年女優製作委員会