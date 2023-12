ユーミン×岡村靖幸×ライムスター ラジオ対談！ 宇多丸「この組み合わせはヤバいですね」

松任谷由実がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「Yuming Chord」(毎週金曜11:00~11:30)。11月24日、12月1日(金)の放送は、「RHYMESTER&岡村靖幸 cheers 松任谷由実~“ユーミン”先輩と乾杯‼~」と題して、2週にわたり宇多丸さん、Mummy-Dさん、DJ JINさんからなるヒップホップ・グループRHYMESTERと岡村靖幸さんをゲストに迎えてお送りしました。12月20日(水)リリースのアルバム『ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム』に参加した2組が、ユーミンとアルバムの制作秘話を語り、ここでしか聴けない貴重なトークを繰り広げます。

この記事では、11月24日(金)放送の模様を紹介します。

◆ユーミンコラボの参加者がゲスト出演!

ユーミン:急遽、新楽曲の追加収録が決定して、(リリースまで)お時間を少々いただきました。発売日を12月20日に変更させていただいたアルバムタイトルは『ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~』です。クリスマスプレゼントにピッタリですね。今回から2週にわたって、このアルバムに参加してくれた2組のゲストをお迎えしました。

宇多丸:この組み合わせはヤバいですね。それぞれでは会っていても、(5人が)一堂に会するのは初めてじゃないですか?

ユーミン:今回、コラボベストアルバムを作るにあたっては、私が信頼している人、大好きな人に直接オファーしたんです。そろってみたら横のつながりもあったようでね。RHYMESTERと岡村ちゃんは2019年11月リリースの「マクガフィン」(「岡村靖幸さらにライムスター」名義のコラボ・シングル)で共演しています。

ちなみに現在RHYMESTERは「King Of Stage Vol. 15 Open The Window Release Tour 2023-2024 Presented by NISHIHARA SHOKAI」のツアー中です。お忙しいなかの出演ありがとう。

DJ JIN:とんでもないです。

ユーミン:岡村ちゃんも現在全国ツアー「岡村靖幸 2023→2024 WINTER TOUR『元気です』」がスタートしたばかりです。先輩からのオファーとはいえ、ご多忙のなかお運びいただいちゃってありがとうございます。RHYMESTERのツアーでは、岡村ちゃんも出演する回があるとか。絶対観に行かなきゃ。

宇多丸:2024年の2月16日(金)です。武道館を久々にやらせていただきます。

ユーミン:『ユーミン乾杯!!』でコラボに参加してくれた2組と一緒にコラボ楽曲の制作エピソードなどを伺っていこうと思います。

◆岡村バージョンの「影になって」をチョイ聴き

ユーミン:まずは、岡村靖幸 cheers 松任谷由実「影になって」を聴いてみましょうか。次週に岡村ちゃんのトラックについて聞こうと思うので、今回はおしゃべりしながら薄く聴きます。RHYMESTERの3人は、岡村ちゃんの「影になって」を聴くのは初めてですよね?

Mummy-D:僕は、作っている途中に岡村ちゃんに送ってもらって聴かせてもらいました。

岡村:すごくディスってくるんですよ(笑)。

Mummy-D:ディスってないよ(笑)!

ユーミン:どうディスったの(笑)?

岡村:「岡村さんだけですよ、出していないの。僕らはとっくに出したんですよ」って言って。一生懸命作っているのに、「あんたのせいで止まっていますよ」みたいな(笑)。

Mummy-D:「俺らは、たしか3年前ぐらいに提出しているんですけど……」みたいな(笑)。

ユーミン:それはね、私が最初にオファーしたから。遅れている人はもっといます。オリジナルは1979年にリリースされたアルバム『悲しいほどお天気』に収録されています。

DJ JIN:グラウンド・ビートですか!

宇多丸:カッコいい! こう来たか。

ユーミン:コーラスとか誰か呼んで来たかと思ったら、拙者の声を(使った)。

宇多丸:拙者(笑)。

ユーミン:本当に、吐きそうな作業をやってくださいました。

Mummy-D:岡村ちゃんとユーミンさんの声がクロスフェードするみたいな感じ。ちょっとまたね、変なことやるなって(笑)。

ユーミン:岡村ちゃん、(声の)キー的にはすごく高いですよね?

岡村:高かったですね。

ユーミン:少女のような声で歌っているの。

岡村:必死でしたね。

*

松任谷由実50周年のファイナルを飾るコラボベストアルバム『ユーミン乾杯!!~松任谷由実50周年記念コラボベストアルバム~』は12月20日に発売です。

<番組概要>

番組名:Yuming Chord

放送日時:毎週金曜11:00~11:30

パーソナリティ:松任谷由実

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/yuming