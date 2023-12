YOASOBIとブリング・ミー・ザ・ホライズンが表紙のRSJ最新号、川谷絵音は2023年の音楽を総括

YOASOBIと英シェフィールド出身のバンド、ブリング・ミー・ザ・ホライズンのオリヴァー・サイクスが、12月25日発売「Rolling Stone Japan vol.25」の表紙を飾る。

【写真を見る】YOASOBIとオリーの表紙が実現

ストリーミング累計5億回再生突破した「アイドル」の勢いに圧倒された2023年。同曲はBillboard GLOBAL TOP200 (Excl.U.S.)で1位となり(日本語で歌唱された楽曲としては、チャート史上初)、Youtube Music Charts楽曲ランキングでも世界1位を記録、年間ランキングでもApple Musicの2023年トップソング100:Singでは全世界1位を獲得。その人気を引っさげ、北米やアジアでもライブを展開。グローバルなスタンスで作品をつくり続けるアーティストたちに夢と勇気を与えたのが、AyaseとikuraからなるYOASOBIの2人だ。

そんな彼らが、英シェフィールド出身のバンド、ブリング・ミー・ザ・ホライズン主催のフェス「NEX_FEST」に出演。Ayaseが影響を受けたと公言するブリング・ミー・ザ・ホライズンもアルバム『amo』(2019年)、EP『POST HUMAN: SURVIVAL HORROR』(2020年)で全英チャート1位を獲得。日英を代表する両者のスペシャルなフォトセッション&インタビューは、「NEX_FEST」開催前に実施された。ブリング・ミー・ザ・ホライズンのオリーをこれまで何度も取材している編集者/ライターの大野俊也が進行役となり、YOASOBIのAyase、ikuraとともにアーティスト談義を展開。

NEX_FEST関連では、オリーが手がけるアパレルブランド「DROP DEAD」のヘッド・オブ・デザイン、ジェイコブ・ハリーのインタビュー。誌面のみ掲載の独占カットとともにお届けするブリング・ミー・ザ・ホライズン×BABYMETALのWインタビュー。そして、世界が注目するPaleduskのギタリスト、DAIDAIの特集を掲載。カバーストーリー含め、今まさに新しいカルチャーが生まれる瞬間を凝縮した。

特集企画「BEST OF 2023 - 2024」では転換期としての一年を総括し、新たな価値観を掘り下げるべく4組のアーティストを取材した。川谷絵音を迎えて、Spotifyまとめを参照しながら国内外の音楽シーンを振り返る年末恒例企画が今年も実現。indigo la End、ジェニーハイ、礼賛でそれぞれアルバムを発表するなど精力的な活動を続ける川谷。4回目となる今回も、批評眼と音楽ファンとしての愛情が入り混じる濃密な内容となった。

さらに、特大バズを生んだ「Overdose」でJ-POPの新たな主役となり、12月20日に1stアルバム『劇場』をリリースする音楽クリエイター・なとり、kZmとの「DOSHABURI -Remix」やralphとの「Get Back」も話題、メインストリームとオルタナティブを自由自在に行き来する若きラップスター・JUMADIBA、最新アルバム『RUSH!』が世界中で大ヒット、先日開催された初のジャパン・ツアーで再び日本に大旋風を巻き起こしたZ世代ロックバンド・マネスキンのロングインタビューも掲載。本誌ウェブでも数多くのジャズ周辺アーティストを取材してきた、音楽評論家・柳樂光隆が解説する海外ジャズシーンの総括記事も併せてお届けする。

BACK COVERを飾るのはUK出身のアーティスト/ソングライター/プロデューサーのピンクパンサレス(PINKPANTHERESS)。2022年「Boys a Liar Pt.1 & Pt.2」の大ヒットで世界から大きな注目を集めた彼女が、待望のデビュー・フル・アルバム『HEAVEN KNOWS』をリリース。Z世代の目線から語った音楽のエッセンス、手に入れた名声と変わらない価値観とは。

その他、田中宗一郎、照沼健太、伏見瞬、天野龍太郎の布陣でお送りする連載特集「POP RULES THE WORLD」。ホセ・ジェイムズと角野隼人がビルボードライブで先日実現した共演ライブの裏側を語る対談。アーティスト記事では、SZA、錦戸亮、iScream、Aile The Shotaのインタビューを掲載。大好評のBREIMEN・高木祥太の連載には、ヘアメイクアップアーティストの木村一真を迎えた。人気企画「Coffee and Cigarettes」にはFOMAREのアマダシンスケ、お笑いコンビのニューヨーク屋敷裕政が登場。

音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.25」は12月25日(月)発売。全国の書店、ネット書店、CDショップなどで予約受付中。

「Rolling Stone Japan vol.25」

発行:CCCミュージックラボ株式会社

発売:カルチュア・エンタテインメント株式会社

2023年12月25日発売

価格:1100円(税込)

Rolling Stone Japan

https://rollingstonejapan.com/