【令和6年1月20日開催】“OSAKA子どもの夢”応援事業 ～第４回SDGsギネス世界記録™チャレンジ～

「健康」をテーマに子どもたちがギネス世界記録™に挑戦

OSAKA KOUMIN Action Platformが主催、大阪府が共催で実施する本事業は、子どもたちの成功体験の機会創出や、「やり抜く力」を養うこと、大阪の飛躍・発展を支える次世代の育成を目的としている。

第４回となる今回は、昨今、大阪府の小・中学校の男女における運動時間が減少していることを踏まえ、「健康」をテーマに、「オンラインで同時にヨガのワシのポーズをとった最多人数」＜ Most people performing the eagle pose(yoga)online simultaneously ＞でギネス世界記録™へ挑戦する。

概要（挑戦内容・日時）

挑戦内容：

「オンラインで同時にヨガのワシのポーズをとった最多人数」＜ Most people performing the eagle pose(yoga)online simultaneously ＞

練習動画：

日時：

令和6年1月20日(土曜日)14時から15時30分まで

※オンライン開催（ウェブ会議システムZoomを使用）

対象：

小学1年生から中学3年生

募集人数：

450名（定員になり次第、受付終了）

参加費用：

無料

申し込み方法：

公式LINEからお申し込み

主催：

OSAKA KOUMIN Action Platform

共催：

大阪府

協賛：

サポーター：

ダイドードリンコ株式会社

協力：

株式会社F.C.大阪

後援：

外務省、関西SDGs プラットフォーム、公益社団法人2025 年日本国際博覧会協会、一般社団法人日本経済団体連合会、大阪府内43 市町村

前回の様子

前回は令和５年１月15日（日曜日）に「オンラインで同時にアップサイクルアイテムを作った最多人数」でギネス世界記録™に挑戦し、達成することができた。参加した子どもたちからは、「初めてのギネス挑戦でドキドキでしたが、とても楽しかった」「なかなかギネス世界記録™に挑戦することはできないので、貴重な体験をできた」などの意見が寄せられた。

イベント開催概要

挑戦内容：オンラインで同時にアップサイクルアイテムを作った最多人数（Most people making upcycle items online simultaneously）

日時：令和５年１月15日（日曜日）正午から午後２時30分

実施方法：オンライン開催（ウェブ会議システムZoomを使用）

アーカイブ動画：https://www.youtube.com/watch?v=kReISMml_BQ

府庁ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/kohmin/osakaguinness202301.html

参考リンク

主催：

OSAKA KOUMIN Action Platform

協賛：

株式会社アカカベ

三和シヤッター工業株式会社

明治安田生命保険相互会社

株式会社ECC

京阪神ビルディング株式会社

コンピューターマネージメント株式会社

サムティ株式会社

シークス株式会社

GLION GROUP

株式会社スギ薬局

中央自動車工業株式会社

日産大阪販売株式会社

サポーター：

ダイドードリンコ株式会社

協力：

株式会社F.C.大阪

問い合わせ先

OSAKA KOUMIN Action Platform実行委員会事務局（“OSAKA子どもの夢”応援事業担当）

MAIL：sdgs@osakaguinness.com

WEB：https://osakaguinness.com