「何事も失ってから気づくものですよね」ぺえ元教頭が1年ぶりにSCHOOL OF LOCK!に登場

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月12日(火)の放送は、ぺえ元教頭が登場。この日お休みのパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の留守を預かりました。番組冒頭のコメントを紹介します。ぺえ元教頭は、2022年12月に退任した当番組の5代目教頭です。今回は、1年ぶりの登場です。ちょっと……私、手が冷たいですよ。緊張してますよ。誰か職員(スタッフ)! 私の手をあっためて……!ただいま~! 1年ぶりに5代目ぺえ教頭が……(笑)、帰ってきましたよ~みなさん! 掲示板や廊下(X)が、「おかえり~!」という声であふれているのを期待していますけど……。「おかえり」という言葉は、普段体感できないんですよ。1人暮らしですし独り身なんでね。1年経っても寂しいので……(笑)。今夜はこもり校長もCOCO教頭もお休みということで、異例の事態なんですね。こもり校長にもSCHOOL OF LOCK! で会いたかったんだけど……でも1ヵ月くらい前にご飯に行ったりしていて、あまり久しぶりじゃないの。なんか……あの人、私に会っていることを言わなかったわよね? なんで隠すのさ? と思いながらさ(笑)。まぁ、いいんだけど。(後任の)COCO教頭……COCOちゃんとは、3月に行われた(番組イベントの)「キズナ祭」でご挨拶したぐらいで。全然ちゃんとお話ができてなかったから、お話ししてみたかったんだけど……残念。今日はCOCOちゃんが座っているところに座って、パワーを感じながらお話ししています。ということで、大変な1日を任せてもらってはいるんだけど……あの~、「どうにかなる」と思いすぎよ? 職員のみんなも生徒(リスナー)のみんなも。私は不安な気持ちもあるし、「大丈夫かな?」って思って(TOKYO FMのある)半蔵門に来たんですけど、なんだか職員の顔がすごくゆるくてですね。「あ、ぺえ来たな」という……(笑)。いつも通りの「問題ないだろう」「大丈夫だろう」みたいな……このゆるい感じはなんですか!? 気を引き締めてくださいね!(笑)。「どうにかなる」と思いすぎなのは、あれよ! プロデューサーよ! 久しぶりに連絡してきて、「出る?」みたいなことを言ってきて……! 「なによ? まあいいけど!」と思ってさ(笑)。それで今日を迎えました。私、半蔵門に来たのも1年ぶりなのよ。何の番組からもオファーが無いのよ!(笑)。SCHOOL OF LOCK! は退任したから、他の番組のゲストとか……ねえ? いっぱいありますよ! 私、呼ばれてませんよ! ……今日は、こんな感じでやっていくわよ(笑)。――幾田りら「SWEET MEMORIES」(ぺえ元教頭のリクエスト)オンエア後……(歌詞の)『失った夢だけが 美しく見えるのは何故かしら』……今年、何度も思いました。本当にね、何事も失ってから気づくものですよね。ぽっかりと心に穴が開いてから、「あ~。あの人の存在って、大事だったんだな」「あの空間って、大事だったんだな」とか思うんですよね。私、すごく聴きました……この曲。今、山形に住む母からLINEが来ました。「聖子ちゃんの曲、誰が歌ってんの?」って(笑)。幾田りらで「SWEET MEMORIES」でした。この日の放送では、「ぺえさんと話そう」をテーマに……・「以前、ぺえ教頭に“告白したけど振られたので慰めてください”と話したんですけど、その後彼女ができてハッピーライフを送っています」という17歳・「ぺえ教頭が退任する日に、受験が大変だと話しました。今は大学生になって、毎日が充実しています」という19歳・「ぺえ教頭時代は聴いていなかったのですが、YouTubeやインスタを見ていて、ぺえ教頭の言葉に励まされています」という18歳と電話をつなぎました。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/