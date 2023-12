Mrs. GREEN APPLE「どないなっとんの!?」『GQ MEN OF THE YEAR 2023』受賞式で不思議な体験

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。12月11日(月)の放送では、11月28日に開催された『GQ MEN OF THE YEAR 2023』受賞式について、リスナーのメッセージを紹介し感想を伝えました。ミセス先生こんばんは!『MTV VMAJ 2023』4冠受賞に続き『GQ MEN OF THE YEAR 2023』でのベスト・アーティスト賞おめでとうございます!! 結成10周年を迎える年にこれほどたくさんの賞を受賞し自分のことのように嬉しいです!! これから紅白やFCツアーがあってまだまだ多忙だと思いますけど、活躍しているミセスを見ることができて幸せです。3人とも体調に気をつけつつ、残りの2023年のミセスの活躍も楽しみにしています♪(16歳)3人:ありがとうございます!大森元貴 (Vo/Gt):嬉しいですね。『GQ MEN OF THE YEAR 2023』ベスト・アーティスト賞……! 受賞式がありましたけども、どうでしたか。若井滉斗 (Gt):この方々の中に、自分たちがいるっていうのが不思議というか。俳優さんとかも……。大森:音楽の方々だけじゃなくて、役所広司さんとか安藤サクラさんとかね。「どないなっとんの!?」っていうね。藤澤涼架 (Key):ねー!若井:2023年を代表するような方々と一緒に並べてることが本当に光栄だったし、不思議な体験だったというか。大森:不思議だったよね。直前の待ち合いがみなさんと同じフロアだったから、そこで挨拶とかさせていただいたりとかして。嬉しかったね。藤澤:ね!大森:「活躍してるミセスを見ることができて幸せです」って、すっごくシンプルに嬉しいな、と思ったの。藤澤:ほんとだよね。大森:すっごく嬉しかった。染みました。若井:そうだね。ありがとう!このほかには、『MTV VMAJ 2023』4冠受賞でブルーカーペットを歩いた感想や、『輝く!日本レコード大賞』での「優秀作品賞」2年連続受賞、Spotify、LINE MUSICでの『2023年 最も再生されたアーティスト』への感謝のメッセージを伝えました。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/