SEVENTEEN・JEONGHAN 夢は「長くファンのみなさんとお会いすること」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。12月12日(火)の放送では、リスナーの質問に日本語で答える恒例企画「一問一答」をおこないました。そのなかから、3つ紹介します。JEONGHAN:う~ん……わからない! これは「仕方ない」と思って、ただやる! ですね。それが答えかと思います。これは、ただやるしかないです。何をやっても、気持ちを奮い立たせることはできません。なので、しょうがないから……やろう! 「早くやって家に帰って寝よう」というような気持ちで、やりたくなくても仕方なくやる……これは解決策がないですね。ごめんね。やりたくなくても、やらなきゃいけないです。ファイティン!JEONGHAN:ライブのとき!コンサートのとき……いろいろな状況がありますが、選ぶとしたらライブが一番笑顔になれるときだと思います。今もすごく笑ってますよ!(笑)。生徒(リスナー)のみなさんも、一番笑顔になれる瞬間はどんなときなのかというのを思い出してみて、幸せな1日を過ごしてほしいです。JEONGHAN:いつもCARAT(ファン)と会えることですね。長くずーっとCARATのみなさんとお会いすることが僕の夢です。それが、1番いいんじゃないかな……?(このリスナーの)夢が何かはわからないけど、必ず叶えてほしいと思います。僕もいろんな僕の夢を叶えられるように、常に努力したいと思います。