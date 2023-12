【2024年最新】茅ヶ崎・平塚エリアおすすめ初詣スポットをご紹介！

2024年も目前ですね。新年が明けたら、初詣に行く場所は決まりましたか?今回は、茅ヶ崎・平塚エリア(寒川・平塚・大磯・二宮)にある初詣におすすめの神社仏閣をご紹介いたします。

寒川神社/寒川町

寒川町にある寒川神社は約1,600年前に創建され、「相模國府祭六社巡り」の一つ。敷地面積は約15,000坪もの広大な広さで、神奈川県では川崎大師、鶴岡八幡宮に次いで、3番目に参拝者が多いとされています(例年の参拝者数は40万人程)。全国で唯一の「八方除け」の守護神が祀られている神社として有名で、厄除け、八方除けご希望の方に特におすすめです。御守りも種類が多く、見ているだけで楽しいですよ。

画像出典:公式Instagram投稿(2023年のもの)

年末年始にかけて御神門に飾られる「迎春ねぶた」も見所の一つ。境内などで販売されている八角形の「八福餅」も縁起物の手土産として人気。なお、初詣期間の訪問は叶いませんが、寒川神社でご祈祷を受けると本殿の背後に広がる「神嶽山神苑」の入苑券がいただけます。池泉回遊式の日本庭園や茶屋、資料館もあり、穏やかな時間を過ごせますよ(3月上旬〜12月13日まで 詳細はこちら)。

相模川沿いを海の方に行くと、創建からまもなく1,000年を迎える「鶴嶺八幡宮」もありますよ。海から続く長い参道が魅力で、癌封じ・病気平癒の神様が祀られています。

【寒川神社(さむかわじんじゃ)】■住所:〒253-0195 神奈川県高座郡寒川町宮山3916■電話番号:0467-75-0004(寒川神社社務所)■参拝時間:開門時間は6:00〜日没まで※上記以外の時間帯での参拝は、神門前の賽銭箱にてお参り可能■御祈祷・授与所:日により異なる ※予約制ではなく当日受付のみ ※詳細はこちら■駐車場:駐車場有り(※12/31 22:00〜1/3までは全ての駐車場を閉鎖。第2,3,4各駐車場は1/4より、第1駐車場は1/6 9:00より駐車可能)※交通規制もあり大変な混雑が予想されるため、公共交通機関のご利用をお勧めします。詳細はこちら)

アクセス:JR相模線「宮山」駅より徒歩5分※三が日に臨時運行バスあり(詳細はこちら)1.相鉄バス:寒川神社~海老名駅 ※乗降場所は寒川神社参集殿前2.神奈中バス:寒川神社~茅ケ崎駅、寒川神社~本厚木駅 ※乗降場所は二の鳥居付近

関連リンク:公式HP Instagram YouTube【寒川 観光スポットレポ】寒川神社 - 全国唯一の八方除の守護神を祀る神社 | 湘南人

参考:相模國府祭六社巡り

一之宮 寒川神社二之宮 川勾神社三之宮 比々多神社四之宮 前鳥神社一国一社 平塚八幡宮総 社 六所神社

関連リンク:相模國府祭六社巡り – 六所神社

平塚八幡宮/平塚市

画像出典:公式Instagram(2023年のもの)

平塚市にある平塚八幡宮は「相模國府祭六社巡り」、「湘南ひらつか七福神(湘南平塚七福神)」の一つ。源頼朝が妻の北条政子の安産祈願をした神社として有名。消失した本殿は徳川家康によって再建されました。「鶴峯山八幡宮」や「一國一社の八幡宮」、御朱印にもある「鎮地大神」とも称えられています。

御祭神は、応神天皇、神功皇后、武内宿禰が祀られており、初宮、安産、厄除、家内安全、商売繁昌、交通安全、芸能上達などのご利益があります。

広大な敷地で、例年の参拝者数は8万人程と混雑が予想され、毎年30ほどの屋台が出て賑わいがあります。近くに「ららぽーと湘南平塚」があり初売りと合わせて訪れたり、裏手にある広々とした芝生の「八幡山公園」でのんびり過ごすこともできますよ。

【平塚八幡宮(ひらつかはちまんぐう)】■住所:〒254-0041 神奈川県平塚市浅間町1-6■TEL:0463-23-3315■参拝可能時間:平日 9:30〜15:50/土日祝日 8:30〜15:50 ※最新情報はHPをご確認ください(ご祈祷の方が多い時間は人数制限の可能性あり)■祈祷受付:オンラインで事前予約可能■神符守札授与所・御朱印:8:30〜16:00■駐車場:あり(台数は少ない、近くに有料駐車場もあり)

アクセス:JR東海道線「平塚」駅から徒歩8分、またはバス「市役所前」下車徒歩3分

関連リンク:【平塚 観光スポットレポ】平塚八幡宮-平塚七福神めぐり 第1回~七福神唯一の女神 弁財天を祭る~ | 湘南人

公式HP Instagram

参考:湘南ひらつか七福神

相模国総社 六所神社/大磯町

大黒天 妙安寺毘沙門天 春日神社弁財天 平塚八幡宮布袋尊 蓮光寺寿老人 長楽寺恵比寿 三嶋神社福禄寿 善性寺

画像出典:公式Instagram

六所神社は、六社の大神様を合わせ祀ることから”六所宮”となり「相模國府祭六社巡り」の総社です。櫛稲田姫命が主御祭神として祀られ、良縁、女性の災禍除、男性の困難打開にご利益があります。

また、出雲式の”大黒締め”方式で縄れた県下最大級の大しめ縄、樹齢600年と伝わる大欅(けやき)の御神木も見所。水の守り神「弥都波能売神」や龍神大神も祀られています。雨水を司り五穀豊穣、厄災を祓い清め、財運向上、出世開運、良縁、健康長寿のご利益があります。

なお、龍神大神様の霊力が強く現れる「己巳」(つちのとみ)の日には龍神祭を実施。新年は1/6(土)の15時より行う予定。「己巳」の日に祈願された龍神腕輪守と龍神守も。また「箱根駅伝」のコースである1号線にもほど近く、初詣と合わせて応援も可能です(1/2,3の混雑にご注意ください)。

【相模国総社 六所神社(ろくしょじんじゃ)】■住所:神奈川県中郡大磯町国府本郷935■TEL:0463-71-3737■参拝可能時間:24時間可能 ※詳細はこちら■祈祷受付:日により異なる ※詳細はこちら■神符守札授与所・御朱印:日により異なる ※詳細はこちら■駐車場:あり(120台)

アクセス:JR東海道線「二宮駅」南口より神奈中バスで約10分、バス停「国府新宿」下車徒歩 約5分。またはJR東海道線「大磯駅」より神奈中バスで約14分、バス停「国府新宿」下車徒歩約5分

関連リンク:公式HP Instagram

参考:相模國府祭六社巡り

川匂神社/二宮町

一之宮 寒川神社二之宮 川勾神社三之宮 比々多神社四之宮 前鳥神社一国一社 平塚八幡宮総 社 六所神社

画像出典:公式Facebook

二宮町にある川勾神社は、「相模國府祭六社巡り」の2番目に格式高い”二之宮”で、地名にもなっています。約2,000坪ほどの広さで四方を森に囲まれて神聖な心持ちになれます。

主御祭神である級津彦命(しなつひこのみこと)は風の神様で、困難や逆風に陥っても良き風を吹かし、甦る力があると言われています。また、樹齢400年の御神木があり、この木を用いて作製した木御守りは400年分の御神徳と御恵みが込められています。

感染症予防のため「幸先詣(さいさきもうで)」として、2023/12/10より新年の授与品を販売もしています。のんびりとした気持ちで新年をお迎えできますね。

【川匂神社(かわわじんじゃ)】■住所:〒259-0124 神奈川県中郡二宮町山西2122■TEL:0463-71-0709■参拝可能時間:24時間可能 ※詳細はこちら(社務所:通常9:00-16:00 12/31夜中〜1/1 17:00まで可能 1/2,3は8:00-17:00)■祈祷受付:1/1-3までお休み、1/4以降は9:00-15:30■神符守札授与所・御朱印:新年の授与品(お守り、お札、縁起物)は12/10から販売開始。通常は9:00-16:00 ※1/1-3まで8:00-17:00■駐車場:あり(15台ほど)、臨時駐車場あり(徒歩5分)

アクセス:JR東海道線「二宮」駅から徒歩約30分、神奈中バス「押切坂上」下車徒歩約14分

関連リンク:公式HP Facebook YouTube

※掲載内容は2023年12月初旬の取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前に最新情報をご確認ください。

