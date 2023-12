【2024年最新】小田原エリア おすすめ初詣スポットをご紹介！

2024年も目前ですね。新年が明けたら、初詣に行く場所は決まりましたか?今回は、小田原エリア(小田原・真鶴・湯河原)にある初詣におすすめの神社仏閣をご紹介いたします。

報徳二宮神社/小田原市

小田原城址公園の一角にある「報徳二宮神社」は、小田原でも有数のパワースポット。「二宮金次郎」の名前で有名な二宮尊徳を祀っている神社です。ご利益としては、二宮尊徳のイメージである学業成就だけでなく、商売繁盛・災難厄除なども。

三が日の参拝者数は数万人程度と混雑が予想されますが、20分程度で参拝できるコンパクトさもあり、比較的訪れやすそうです。 境内には、杜のひろば「きんじろうカフェ」「cafe小田原柑橘倶楽部」の2つのカフェもあります。小田原城の観光と合わせて訪れるのもいいですね。「箱根駅伝」の小田原中継所(往路)も近いため、応援もできますよ(1/2,3の混雑にご注意ください)。

【報徳二宮神社(ほうとくにのみやじんじゃ)】■住所:〒250-0014 神奈川県小田原市城内8-10(小田原城址公園内)■TEL:0465-22-2250■参拝可能時間:通常 夏季6:00~18:00 冬季6:00~17:00 ※三が日は延長予定 ※最新情報はHPをご確認ください前年度までの参考時間:1/1 0:00~19:30 うち深夜閉門(2~5時)、1/2 6:00~19:00、1/3以降成人の日まで 6:00~18:00(最新情報未掲載)■祈祷受付:9:00~16:00 ※新春祈願祭(元日~)の予約は2023/12/12(火)開始予定※オンライン事前予約可能■神符守札授与所・御朱印:9:00~16:00※営業時間が記載と異なる場合がありますので、事前にご確認ください。■駐車場:入口に有料駐車場有り

アクセス:JR東海道線「小田原駅」下車 徒歩約10分

潮音寺/小田原市

小田原市にある潮音寺は「小田原七福神」の一つ(毘沙門天)で、小田原城を囲む7つのお寺のうち、北方の守護神です。ご本尊は聖観世音菩薩。煩悩や苦しみを取り去り、心の清浄をもたらすご利益があると言われています。

小田原七福神の毘沙門天が祀られる「毘沙門堂」の隣には、七福神像があり、なんとも縁起の良いスポット。また、毘沙門天王には10種の福得があると言われています。

コンパクトで綺麗に整備されたお寺で、穴場と言えるかもしれません。また、閑静な住宅街の丘の上に位置することから、天気のよい日は相模湾や小田原市内まで眺めることもできますよ。

【潮音寺(ちょうおんじ)】■住所:〒250-0055 神奈川県小田原市久野511■TEL:0465-34-0385■参拝可能時間:9:00〜18:00 ※最新情報はHPをご確認ください■祈祷受付:なし■御朱印:9:00〜18:00頃■駐車場:あり

アクセス:JR小田急線「足柄駅」より徒歩5分、JR・小田急線「小田原駅」より徒歩30分

参考:小田原七福神(小田原八福神)

毘沙門天 潮音寺満願弁財天 福泉寺寿老人 鳳巣院大黒尊天 蓮船寺恵比寿神 報身寺福禄寿 大蓮寺布袋尊 圓福寺

※二宮金次郎(報徳二宮神社)と合わせて「小田原八福神」とも言われます

五所神社/湯河原町

湯河原町にある五所神社は、土肥郷(吉浜、鍛冶屋、門川、堀ノ内、宮上、宮下)の総鎮守として建てられ、御祭神天照大神、長寿長命の神、湯の産土神も祀られています。石橋山合戦の前夜、土肥次郎実平一族は源頼朝を土肥の館に導き、前夜に勝利を祈願したそう。健康長寿、商売繁盛、勝負事などにご利益があると言われています。

画像出典:Instagram by @tukino_yoseさん

なお、境内には「湯河原七福神」の7つの像が全て揃っており、境内で七福神巡りができます。また、「かながわの名木百選」に選ばれた御神木の楠も見どころの一つ。樹齢約850年、高さ36mの御神木は圧巻で、湯河原随一のパワースポットとされています。

【五所神社(ごしょじんじゃ)】■住所:〒259-0304 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下359-1■TEL:0465-62-5869■参拝可能時間:24時間可能 ※最新情報はHPをご確認ください■祈祷受付:1/1は神事があるため不可、1/2,3は8:00頃〜15:00頃 ※事前予約が必要その他、元日:元旦祈祷(事前予約の方)0:00から、歳旦祭(奉賛会役員)14:30から実施。■神符守札授与所・御朱印:通常10:00〜15:00 ※三が日は臨機応変に対応1/1 0:00〜15:00頃 うち深夜閉所(2:00頃〜7:00頃)※事前に手書きした御朱印となります※営業時間が記載と異なる場合がありますので、事前にご確認ください。■駐車場:あり、ただし駐車台数が少ないため、公共交通機関をご利用下さい。

アクセス:JR東海道線「湯河原」駅から徒歩で約10〜15分、またはバスで5分(バス停「五所神社」下車すぐ)

貴船神社/真鶴町

真鶴町にある、およそ1,130年もの歴史ある貴船神社。本殿は関東大震災後水害を避けるために、現在の108段の石段の上に移され、鉄筋で建立された全国でも珍しい神社です。御祭神である「大国主神」は、結びの御神徳を授ける神様とされ、また海神をお祀りする「龍神社」もあります。ご利益は、家内安全、商売繁盛、良縁祈願、身体健全、病気平癒、厄除などのほか、漁民の多い真鶴町では”航海の安全と大漁”を祈念する参拝者が訪れています。

季節を変えた7月に行われる「貴船まつり」は大盛況。華やかに飾られた船で神輿が海上を渡り、町内を練り歩く姿は一見の価値あり。階段が急勾配であるもののコンパクトな作りで訪れやすく、国の重要無形民族文化財に指定されています。

また、真鶴半島の先には、初日の出を拝むパワースポットとしても有名な「神奈川県立真鶴半島自然公園」もあります。「幸せをつくる真鶴時間」のブランコもあり優雅な時を過ごせそうです。

【相州真鶴 貴船神社(きぶねじんじゃ)】■住所:〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1117■TEL:0465-68-0066■参拝可能時間:24時間可能 ※最新情報はHPをご確認ください■祈祷受付:9:00~16:00 予約なし当日受付可能(通常は要予約)※紙朱印対応■神符守札授与所・御朱印:8:00〜17:00■駐車場:あり

アクセス:JR東海道線「真鶴」駅から伊豆箱根バス「箱根登山バスケープ」行きで10分「宮前」下車徒歩すぐ

※掲載内容は2023年12月初旬の取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前に最新情報をご確認ください。

