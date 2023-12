【2024年最新】藤沢エリア おすすめ初詣スポットをご紹介！

2024年も目前ですね。新年が明けたら、初詣に行く場所は決まりましたか?今回は、藤沢市にある初詣におすすめの神社仏閣をご紹介いたします!

2024年は辰年。藤沢市には龍にちなんだ神社仏閣がたくさんあるのでぜひ訪れて、新年から運気をUPしていきましょう!

江島神社/藤沢市

藤沢市の海に浮かぶ江の島にある「日本三大弁財天」の江島神社。「藤沢七福神」、「鎌倉・江の島 七福神」、「鎌倉三社参り(湘南三社参り)」の一つでもあり、金運アップのパワースポットです。

ご祭神は、天照大神が須佐之男命との間に授かった”三姉妹”の女神様。田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、 市寸島比賣命を祀る「中津宮」、多紀理比賣命を祀る「奥津宮」の3社から成り立っています。海・水の神のほか、幸福・財宝を招き、芸道上達のご利益がある神としても信仰されています。

「辺津宮」は金運アップに(お金を入れると音がする不思議なお賽銭箱あり)、「中津宮」は芸道上達・商売繁盛・美のご利益、そして、最強パワースポットとされる「奥津宮」では才能運アップにご利益があります。

江の島弁財天信仰の発祥の地とされる、神秘的な洞窟「江の島岩屋」に足を運ぶのも◎。天女と共に現れた島が現在の「江の島」、天女に恋をして悪行をやめた五頭龍は「龍口明神社」(鎌倉市腰越)に祀られ、姿を山に変えたのが「藤沢市龍口山」(近くに龍口寺あり)、そんな伝説を巡るのも良いですね。

この季節ならではの「湘南の宝石2023-2024」のイルミネーションも最高!新江ノ島水族館はお正月期間も開館しています。江の島各所や江の島シーキャンドル、片瀬海岸からは初日の出も拝め、朝から晩まで楽しめます。

【江島神社】■住所:〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島2-3-8■TEL:0466-22-4020■参拝可能時間:24時間可能 ※最新情報はHPをご確認ください■祈祷受付:通常8:30~17:00 ※年末年始:1/1〜3 12:00~17:00※ご祈祷は主に辺津宮で実施。※車祓いは「江の島なぎさ駐車場」前に「車祓い所」あり。事前に要連絡。

■神符守札授与所・御朱印:1/1 0:00~17:00 ほかは8:30~17:00■駐車場:周辺に有料駐車場あり 江の島・湘南海岸の駐車場情報/湘南なぎさパーク

アクセス:小田急線「片瀬江ノ島」駅、江ノ島電鉄「江ノ島」駅、湘南モノレール「湘南江の島」駅 ※各駅から徒歩約15~23分※参考:江の島の麓にある「江の島エスカー」も便利。20分かかるところ約5分で到着します。・エスカー(1区)...朱の鳥居~辺津宮・エスカー(2区)...辺津宮~中津宮・エスカー(3区)...中津宮~江の島頂上部

皇大神宮/藤沢市

画像出典:公式Facebook投稿

藤沢市鵠沼神明にある皇大神宮は、「藤沢七福神」の一つ。主祭神は天照皇大神、合祀神として天手力男命、天児屋根命などが祀られています。3,300坪ほどもある広い敷地には、藤沢一の大きさを誇る「三ノ鳥居」や樹齢700年の御神木も。昔、木々が生い茂り、烏が群生していたことから「烏森神社」とも呼ばれています。季節を変えた8月に行われる人形山車をひいて歩く「皇大神宮例祭」は大盛況の様子(コロナ禍では略式で開催)。

本殿以外に境内には社が9つあり、以下様々なご利益があります。病気平癒、延命長寿、開運祝福、厄除け、農産、山林、五穀豊穣、商売繁盛、事業成功、金運向上、試験合格、交通安全、縁結び、子宝祈願など。

また、近くにはミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター、湘南モールフィルもあり、初売りと合わせて訪れるのも◎。

【相模國土甘郷総社 皇大神宮(こうだいじんぐう/通称:烏森神社)】■住所:〒251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目11−5■TEL:0466-24-5590(9:00〜16:00)■参拝可能時間:24時間可能■祈祷受付:日により異なる 公式HPにて完全予約制 ※詳細はこちら■神符守札授与所・御朱印:通常8:30〜15:30 1/1 0:00〜16:00頃まで、1/2,3 8:00頃〜16:00頃まで※皇大神宮、「藤沢七福神」恵比須、「相模國式内社」大庭神社の御朱印あり■駐車場:有料駐車場あり(大晦日〜三が日:台数が少ないため、臨時駐車場あり 徒歩3分)

アクセス:藤沢駅より徒歩20分、または藤沢駅よりバス「神明町」/「烏森公園前」下車

関連リンク:公式HP Facebook

※掲載内容は2023年12月初旬の取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前に最新情報をご確認ください。

