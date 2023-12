星野源と松重豊によるNHK総合の音楽番組「おげんさんのサブスク堂」が、1月9日よりレギュラー放送されることが決定した。

「おげんさんのサブスク堂」は、「おげんさんといっしょ」でおなじみのおげんさん(星野)と豊豊さん(松重)が、大好きな音楽をひたすら語り合う番組。6月から3カ月連続で放送され、話題を呼んでいた。

レギュラー放送は撮り下ろしの新作4本とアンコール放送を組み合わせた内容に。1月9日と16日の放送は「新春スペシャル」として、宮野真守が声を務めるおげんさんちのねずみがサブスク堂に来店する。おげんさん、豊豊さん、ねずみは「2023 年一番聞いた曲」を語り合い、1月が誕生日のおげんさん、豊豊さんへはサプライズでプレゼントが贈られる場面も。

なお、アンコール放送回ではジョージおじさん(所ジョージ)、架純おばあちゃん(有村架純)、おげんさんの弟ゆづ(羽生結弦)が登場した回がオンエアされる。

NHK総合「おげんさんのサブスク堂」

2024年1月9日(火)23:00~23:30

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / おげんさんちのねずみ(宮野真守)



2024年1月16日(火)23:00~23:30

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / おげんさんちのねずみ(宮野真守)



2024年1月23日(火)23:00~23:30 ※アンコール放送

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / ジョージおじさん(所ジョージ)



2024年1月30日(火)23:00~23:30 ※アンコール放送

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / ジョージおじさん(所ジョージ)



2024年2月6日(火)23:00~23:30 ※アンコール放送

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / 架純おばあちゃん(有村架純)



2024年2月13日(火)23:00~23:30 ※アンコール放送

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / 架純おばあちゃん(有村架純)



2024年2月20日(火)23:00~23:30 ※アンコール放送

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / おげんさんの弟・ゆづ(羽生結弦)



2024年2月27日(火)23:00~23:30 ※アンコール放送

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / おげんさんの弟・ゆづ(羽生結弦)



2024年3月5日(火)23:00~23:30

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / and more



2024年3月12日(火)23:00~23:30

<出演者>

おげんさん(星野源) / 豊豊さん(松重豊) / and more