「安部礼司」が全国の屋外ビジョンに出現！ 年末の繁忙期に頑張って働く自分たちへエールを送る「安部礼司　みんなで作る応援メッセージボード」実施中

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。12月11日(日)の放送では、“年末繁忙期に頑張って働く自分たちを応援するメッセージ”を、東京・大阪をはじめとする5大都市の屋外ビジョンに掲出できる「安部礼司 みんなで作る応援メッセージボード」を紹介しました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。気が付けば、もう年末。日々の仕事に頑張りすぎて、自分のことが置いてけぼりになっていませんか? そんな自分や、同じ環境の人たちに向けて、2023年最後の月、スマートフォンと屋外ビジョンを活用して、頑張って働く自分達にエールを送る企画を実施!スマートフォンから、屋外ビジョンで掲出されているQRコードを読み取ると、「NISSAN あ、安部礼司 ~ BEYOND THE AVERAGE ~」でおなじみのキャラクター(安部礼司、安部優、飯野平太、重山つらみの4名)たちのセリフを交えた「応援メッセージ(選択制)」に、自身のイニシャルを加えたメッセージを制作できます。送信されたこの応援メッセージは、連動する東京・⼤阪・名古屋・博多・札幌にあるLIVE BOARD屋外ビジョンへのリアルタイム提出ができます。<メッセージ制作イメージ>安部礼司は「なんと、安部ファミリーの⾯々が屋外ビジョンに出現します! 12⽉11日(⽉)~17⽇(⽇)までの1週間、僕たちが東京・⼤阪・名古屋・博多・札幌の屋外ビジョンに登場します。運よく⾒かけた人は、ぜひX(旧Twitter)で投稿してくださいね!」と呼びかけました。みんなが送ったメッセージを共有しながら、年末の繁忙期を一緒に乗り切りましょう!<キャンペーン概要>■日程:2023年12月11日(月)~17日(日)■配信時間:8:00~10:00、12:00~13:00、18:00~20:00(※各ビジョンにより放映時間が異なります)■対象ビジョン:全国にあるLIVE BOARD屋外ビジョン11ヵ所・北海道:わたなべビル(北海道札幌市中央区南4条西2-8)・東京都:リビオ五反田プラグマGタワー(東京都品川区西五反田1-7-1)、西池袋39ビル(東京都豊島区西池袋1-19-1)、五十嵐ビル(東京都港区新橋3-16-1)、安田PK(東京都港区三田2-14-12)、青山ストリートビルボード(東京都港区南青山3-8-40)、オオタビル(東京都千代田区神田小川町3-10-37)、マイアミビル(東京都渋谷区宇田川町29-1)・愛知県:サントクビル(愛知県名古屋市中区錦3-24-2)・大阪府:サンシティパレス(大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-4)・福岡県:新天町フカヤビル(福岡県福岡市中央区天神2-8-216)■「LIVE BOARD」公式サイト内「全国のスクリーン」:https://liveboard.co.jp/screen<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/