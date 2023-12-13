藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママ特化型バラエティ”『夫が寝たあとに』がテレビ朝日『バラバラ大作戦』にて放送中。番組内でゲストママたちの不満やモヤモヤを受けとめているふたりに、マイナビ社員のリアルなお悩みを相談してみた。
『夫が寝たあとに』
テレビ朝日 毎週水曜深夜 26:30～26:47 放送中
（記事＆写真）
📸藤本美貴＆横澤夏子、「誕生日にケーキを買ってくれない夫」「LINEを読まない夫」への悩みに真剣回答
https://news.mynavi.jp/article/20231205-ottoganetaatoni/
（オススメ動画）
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https://youtu.be/aUpKperKGcA
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