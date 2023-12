「推しのライブ or 推しの手料理」独り占めできるならどっち？乃木坂46賀喜遥香が選んだのは…!?

“推し”が、自分のためだけにしてくれるならどっち!?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。12月11日(月)の放送では、この日生出演の乃木坂46・賀喜遥香も加わり、『独り占めできるならどっち?「推しのライブ or 推しの手料理」』についての投票結果が発表されました。乃木坂46の新曲「Monopoly」の歌詞にもある“独り占め”ですが、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と賀喜はどちらを選んだのでしょうか。リスナーの意見もあわせて紹介します。こもり校長:難しいよね。“推しの何か”を自分1人だけにしてもらうってことだけど……手料理かなぁ。賀喜:私も手料理です。こもり校長:なんで?賀喜:私が思うに、ライブは……(推しの)うちわとか(名前の書いた)タオルとか持っているじゃないですか。それって、“大勢の中から自分を見つけてもらう”っていうのが嬉しいし、「それが楽しい」っていうのもあると思うんです。こもり校長:おお~! 推しの鑑のような発言だね!賀喜:(笑)。でも手料理は、作っているときから……。こもり校長:(自分のことだけを)思ってもらえているしね。賀喜:そうですね。愛が詰まっている感じもして。こもり校長:たしかに。俺もそんな気がする! あと……ライブをやったことがある側としたら、ライブは振付とか他にも考えることがいろいろあるじゃない。その人のためだけとは言っても雑念が生まれちゃうから、手料理のほうがいいかなぁ。●「推しのライブ」46%●「推しの手料理」54%こもり校長:やっぱり、手料理のほうがちょっと多かったね。賀喜:ちょっとでしたね!●「推しの手料理」派・普通はどれだけ頑張っても食べられないものだから。賀喜:たしかに、食べてもらう機会はないですね。こもり校長:振る舞わないもんね(笑)。●「推しのライブ」派・推しが一番輝いている瞬間を独り占めできるなんて最高!こもり校長:たしかに、一生懸命やっている姿を見るのもいいね!賀喜:推しなら、何でも嬉しいですね!(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/