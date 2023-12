乃木坂46賀喜遥香「一緒に頑張ろうね！」遠藤さくらとWセンターの新曲『Monopoly』への意気込み

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月11日(月)の放送は、番組レギュラーの乃木坂46・賀喜遥香が生出演。6日(水)リリースのニューシングル「Monopoly」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:今回の「Monopoly」は、遥香先生と遠藤さくら先生の2人がWセンターをつとめているけど、Wセンターは初なんだよね? 初のWってどうよ?賀喜:2人いると、心持ちが全然違って。緊張もするんですけど、「さくちゃんがいるから大丈夫だ」って思うし「さくちゃんがいるからもっと頑張んなきゃ」とも思うし。不思議な感じです。こもり校長:(同期の)遠藤さくら先生とは、今までずーっと一緒だったわけじゃない? ここまで一緒にやってきて、ついに2人きりでフロントに立つって、何か特別な思いもあるの?賀喜:そうですね……今年最初にリリースしたシングル(2023年3月リリースの「人は夢を二度見る」)が、久保史緒里さんと山下美月さんのWセンターだったんです。夏(8月)にリリースしたシングル(「おひとりさま天国」)は5期生の(井上)和ちゃんがセンターで、先輩と後輩がセンターで頑張っているのを一緒に見ていたので……。で、今年の締めくくりはさくちゃんと2人っていうのが……。こもり校長:締めだもんね。賀喜:そうですね。だから、余計に「いい締めくくりにしたい」と、さくちゃんと話していて。こもり校長:そういうのって話すの?賀喜:話しました! 「一緒に頑張ろうね!」って。こもり校長:なるほどね~。だからなのか、「Monopoly」はすごくまとまっているよね。曲を聴いても突き抜けている感じがするし、爽やかで疾走感があって“今”の乃木坂46先生を象徴しているような感じだよね。賀喜:嬉しい~!こもり校長:ミュージックビデオも公開されています。先週の「乃木坂LOCKS!」でもMVについて触れていたけど、俺も好きでいっぱい観ています。賀喜:嬉しい!こもり校長:美術もすごいけど……。賀喜:めちゃめちゃすごかったです。こもり校長:ね! 俺はテーブルがガシャーンってなったときに、一皿だけ持ったときの、遥香先生の“ドヤ!”が好き!賀喜:そこが好きって初めて言われました(笑)。こもり校長:メインよりも、そういうところが好きなんだよね(笑)。素が見える感じとか、「そういう表情するんだ!」というのが見えたときとか。賀喜:へ~! 嬉しいです。こもり校長:生徒(リスナー)も、「この瞬間の表情が好き!」とか思っているんじゃないかな。賀喜:細かいところまで、いっぱい観てほしいですね。こもり校長:にしても……本当にすごいね!賀喜:すごかったですね、圧倒されました……美術さんのセンスもそうですし、超かっこよかったです。こもり校長:何も無い所に、植物園が急に造られて……!賀喜:「私には絶対にできない」って……(笑)。こもり校長:そうだよね(笑)。いろんな人の思いがこもったミュージックビデオだね。賀喜:そうですね!賀喜遥香がレギュラー出演している番組内のコーナー「乃木坂LOCKS!」は、毎週木曜に放送されています。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/