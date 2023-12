SUPER BEAVER「たまたまです」柳沢亮太の誕生日にニューアルバム『音楽』リリース

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。12月8日(金)の放送では、先日発表のあったニューアルバムのリリースをあらためてリスナーに伝えました。渋谷龍太(Vo.):我々の大きな動きとして、来年(2024年)の2月21日に、最新アルバム『音楽』のリリースが決定しました!藤原“35才”広明(Dr.):やったぜ!上杉研太(Ba.):大きな動きだな!渋谷:ずっとリリースし続けているって嬉しいことでございますけども。収録曲は現時点で発表されているもので、「ひたむき」、「グラデーション」、「儚くない」、「決心」、「値千金」ということで……主題歌、テーマソングが盛りだくさんです!上杉:モリモリです!柳沢亮太(Gt.):てか、(2022年発表の)「ひたむき」って、まだアルバムとして収録されてなかったんだね。3人:そうなのよ!渋谷:我々としては古くからの仲間みたいな感じだけど、まだニューカマーっていうね。嬉しいことでございますけども。収録楽曲の詳細は、後日発表していこうかなと思いますが……柳沢さん!柳沢:はい!?渋谷:発売日って、誕生日……?上杉:そうなんだよね!柳沢:これも……レコード会社のスタッフに、懇願した。渋谷:「俺の誕生日にアルバム出してくれ!」ってね。藤原:自分で言ったのかよ〜!柳沢:……はい、たまたまで~す!(笑)。渋谷:ぜひ聴いてください! よろしくお願いします!次回12月15日(金)の放送では、『第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会』のテーマソングで、ニューアルバム『音楽』に収録される最新曲「値千金」が初フルオンエアされます。お楽しみに!★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/