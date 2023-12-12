コミックナタリーより、12月4日～12月10日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「怪獣8号（11）」 松本直也（集英社）
2位「チェンソーマン（16）」 藤本タツキ（集英社）
3位「ドラゴンボール超（22）」 とよたろう/鳥山明（集英社）
4位「アオのハコ（13）」 三浦糀（集英社）
5位「魔入りました！入間くん（35）」 西修（秋田書店）
6位「ダンダダン（12）」 龍幸伸（集英社）
7位「極楽街（3）」 佐乃夕斗（集英社）
8位「魔界の主役は我々だ！（16）」 津田沼篤/西修ほか（秋田書店）
9位「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア（1）」 hiro者/西修（秋田書店）
10位「光が死んだ夏（4）」 モクモクれん（KADOKAWA）
COMIC ZIN調べ
1位「怪獣8号（11）」 松本直也（集英社）
2位「ダンダダン（12）」 龍幸伸（集英社）
3位「氷の城壁（7）」 阿賀沢紅茶（集英社）
4位「極楽街（3）」 佐乃夕斗（集英社）
5位「ローカル女子の遠吠え（10）」 瀬戸口みづき（芳文社）
6位「ラーメン赤猫（6）」 アンギャマン（集英社）
7位「宇崎ちゃんは遊びたい！（11）」 丈（KADOKAWA）
8位「ちえりの恋は8メートル（3）」 ミトガワワタル（集英社）
9位「蒼き鋼のアルペジオ（26）」 Ark Performance（少年画報社）
10位「商店街のあゆみ」 panpanya（白泉社）