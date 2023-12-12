TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」が2024年1月13日に放送開始。メインキャストが発表された。
これは本日12月12日に行われた「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」の制作発表会で発表されたもの。主人公・明導アキナ役を宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が演じるほか、前作に引き続き清蔵タイゾウ役を真野拓実、伊勢木マサノリ役を森嶋秀太、大倉メグミ役を進藤あまねが担当する。また新キャラクターとなる員弁ナオ役に西尾夕香、西塔ミコト役に岩田陽葵、呼続スオウ役に川島零士、明導ヒカリ役に幸村恵理、ガブエリウス役に福山潤が名を連ねた。
オープニングテーマはV.W.Pの「切札」、エンディングテーマはMorfonicaの「両翼のBrilliance」に決定。また1月6日に東京・TOKYO DOME CITY HALLにて行われる「ブシロード新春大発表会」でアニメ第1話が先行上映されることや、12月16日、12月23日、1月6日の8時より「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」の放送記念特番が放送されることも伝えられた。
「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」は「カードファイト!! ヴァンガード overDress」「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」に続くDシリーズの6期として制作される最新作。シリーズ作品に引き続きメインキャラクターのデザイン原案はCLAMPが務めている。
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」
放送情報
テレビ東京：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビ愛知：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビせとうち：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビ大阪：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
テレビ北海道：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
TVQ九州放送：2024年1月13日（土）より毎週土曜日8:00～
BS日テレ：2024年1月13日（土）より毎週土曜日23:30～
配信情報
Prime Video / dアニメストア / ニコニコ / YouTube「ヴァンガードチャンネル」 ほか