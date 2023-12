阪神は12日、2024年シーズンのチームスローガンを『A.R.E.GOES ON(えーあーるいー ごーずおん)』と発表した。

チームスローガンのコンセプトについて、球団は『リーグ優勝と日本一に輝き、王者として迎える2024年。しかし王者といえど、野球に王道という道はない。ただ確かなことは、歩みを止めてはいけないということ。2024年も、阪神タイガースは挑戦をやめない。チャレンジャーとして、アレに向かって挑み続ける2024年も挑み続ける阪神の姿勢をスローガンにしたのが『A.R.E. GOES ON(えーあーるいー ごーずおん)』と説明している。

▼ 阪神の直近10年のチームスローガン

24年『A.R.E.GOES ON』

23年『A.R.E.』

22年『イチにカケル!』

21年『挑・超・頂 -挑む 超える 頂へ-』

20年『It’s 勝笑 Time!オレがヤル』

19年『ぶち破れ!オレがヤル』

18年『執念 Tigers Change 2018』

17年『挑む Tigers Change』

16年『超変革 Fighting Spirit』

15年『Go for the Top as One』