

異業種のふたりが、ほぼ初対面で生放送に近い”レア焼き”なトークを楽しむトークバラエティ『初会はお肉で』。今回は今年AKB48卒業を発表し、過去には日韓合同の12人組女性アイドルグループIZ*ONEでも活躍した本田仁美と、今年海外に初挑戦した女性騎手の藤田菜七子のふたりが登場し、様々な話を5回に渡り、展開していく。

第3話ではふたりがターニングポイントについて語り合うほか、社会人からのお悩みにも答えていく。

◆可憐なアイボリー

https://www.youtube.com/@user-zw1op4vu8j

撮影協力:和牛焼肉 黒と赤

https://umenohana-restaurant.co.jp/shop-list/info.php?id=3479

（オススメ動画）

🎬本田仁美(AKB48)×藤田菜七子(女性ジョッキー)、アイドル・騎手を目指したキッカケは？本田が“役立つ”韓国語をアドバイスする一幕も レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』

https://youtu.be/0NODOZkRAu8

🎬本田仁美(AKB48)×藤田菜七子(女性ジョッキー)、プロとしてストイックに続けていることは？“外出は週1日のみ”藤田が学生時代を振り返る レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』

https://youtu.be/Jre_HnOOTJc

🎬秋元真夏×槙野智章、"乃木坂46卒業"・"サッカー選手引退"したばかりのふたりが語り合う！レア焼きトークバラエティ『初会はお肉で』卒業・引退した今の心境編

https://youtu.be/6Ny3AYwien0

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