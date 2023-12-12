田中敦子（草薙素子役）、大塚明夫（バトー役）、山寺宏一（トグサ役）、潘めぐみ（江崎プリン役）が11月23日、『攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間』初日舞台挨拶に登場。作品の魅力を語った。
（オススメ動画）
🎬【攻殻機動隊】“草薙素子”田中敦子、目に涙を浮かべ…28年演じ続けてきた“少佐”への思い、ファンへのメッセージを語る『攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間』初日舞台挨拶
https://youtu.be/JwLyEZwuN4A
🎬山寺宏一、自身の離婚＆再婚をトグサの人生に重ね合わせ自虐トーク！？トグサの離婚が「皮肉かと」『攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間』初日舞台挨拶
https://youtu.be/XZLI4_xLSoI
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