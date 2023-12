hideが2024年12月13日に生誕60周年を迎えることを記念したボックス・セット「hideスペシャルBOX(仮)」が、同年春に発売されることが決定した。

X JAPANのギタリスト、そしてソロアーティストとして1990年代を駆け抜けたロックスター・hide。1998年にこの世を去ったあとも幅広い世代のファンを魅了し続けている。ボックスセットにはhideの1stアルバム「HIDE YOUR FACE」、2ndアルバム「PSYENCE」、3rdアルバム「Ja,Zoo」の最新リマスター盤を同梱。hide with Spread Beaver名義で1998年に発表された「Ja,Zoo」はhideが永眠したあと、hideの共同プロデューサーであるI.N.A.をはじめ、Spread Beaverのメンバーがアルバムとしてまとめ上げた作品だ。リマスター盤の「Ja,Zoo」にはhideのボーカル音源が存在しなかった「子 ギャル」「PINK CLOUD ASSEMBLY」の2曲も“hideボーカルあり”で収録されることが決まっており、1998年の発売から26年の時を経て、ついに「Ja,Zoo」の“完成形”がパッケージ化されることになる。またリマスターアルバム3作品に加え、hide with Spread Beaverの25年ぶりのワンマンライブ「hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!!"」のライブ映像を収めたBlu-rayも同梱される。

ボックスセットのほかにも新情報が続々。ライフカードとのタイアップによるインターネット専用のVisaプリペイドカード「hide Vプリカ」や、hideが生まれ育った神奈川県横須賀市のブルワリー「GRANDLINE BREWING」によるhideコラボビール「"Born in YOKOSUKA" CRAFT BEER」、バンダイナムコによるhideのぬいぐるみ「ぷりぬいhide」の「ピンク スパイダーver」、hideとBE@RBRICKのコラボシリーズの新作「サイコベア(COSTUME Ver)」、hideの感性を和で表現するアパレルブランド「hide × odasho HI-HO!」の新作振り袖&袴と、さまざまなアイテムの登場がアナウンスされている。