BUCK-TICKの櫻井敦司(Vo)のソロアルバム「愛の惑星」が本日12月11日に配信リリースされた。

2004年6月にCDが発売された「愛の惑星」は、10月に亡くなった櫻井の唯一のソロアルバム。制作陣には、岡村靖幸や佐藤タイジ、土屋昌巳などに加え、コクトー・ツインズのロビン・ガスリーやXYMOX、2001年にSCHWEINとして櫻井と活動をともにしたレイモンド・ワッツ、2015年に結成した櫻井のソロプロジェクト・THE MORTALのメンバーでもある村田有希生(my way my love)、ジェイク・クラウドチェア、BUCK-TICKではマニピュレーターとしておなじみのCube Juiceなどが名を連ねている。なお、3月7日にはこのアルバムのアナログ盤がリリースされる。

さらに本作に加えて、このアルバムの収録曲をシングルカットした3作「SACRIFICE」「胎児/SMELL」「惑星 Rebirth」も本日配信リリースされた。この3作には表題曲に加えて、アルバム未収録曲やアルバム収録曲の別バージョン、カバー曲などがリマスタリング音源で収められている。各サブスクリプションサービスでは、「SACRIFICE」「胎児/SMELL」「惑星 Rebirth」のミュージックビデオの配信もスタートした。

また2022年10月から12月までFM COCOLOで放送されたラジオ番組「THE MUSIC OF NOTE『BUCK-TICK 櫻井敦司とくるみちゃんの部屋』」が一夜限りで復活し、12月30日21:00から同局でオンエアされることが決定した。

BUCK-TICKのメジャーデビュー35周年を記念して放送された「BUCK-TICK 櫻井敦司とくるみちゃんの部屋」は、櫻井に加えて彼と旧知の仲であるちわきまゆみがパーソナリティを担当した番組。なお櫻井がラジオDJを務めたのはこれが初となった。12月30日の放送は、ちわきがパーソナリティを担当する番組「THE MAJESTIC SATURDAY NIGHT」の枠内でオンエアされる。番組では、昨年に収録および放送された「BUCK-TICK 櫻井敦司とくるみちゃんの部屋」を再編集した内容が放送される。

櫻井敦司「愛の惑星」収録曲

01. SACRIFICE(Last Confused Mix)

02. YELLOW PIG

03. X-LOVER

04. I HATE YOU ALL

05. WONDERFUL WORLD(Injection to UK mix)

06. SMELL

07. Marchen

08. Fantasy

09. 胎児

10. ハレルヤ!

11. 新月

12.予感(2004 re-construct)

13. 惑星

14. 猫

櫻井敦司「SACRIFICE」収録曲

01. SACRIFICE

02. LOVE(抱きしめたい)

03. WONDERFUL WORLD(Injection to NY mix)

櫻井敦司「胎児/SMELL」収録曲

01. SMELL

02. 胎児(embryo's theatre version)

03. Fantasy(cubic orange mix)

04. 雨音はショパンの調べ -I LIKE CHOPIN-

櫻井敦司「惑星 Rebirth」収録曲

01. 惑星 Rebirth

02. 転生

03. 愛の賛歌

04. 惑星 Live at NHK HALL 21st July, 2004

05. 惑星 Rebirth(Last Supper mix)



※Marchenの「a」はウムラウト付きが正式表記。

FM COCOLO「THE MAJESTIC SATURDAY NIGHT BUCK-TICK 櫻井敦司とくるみちゃんの部屋」

2023年12月30日(土)21:00~23:00