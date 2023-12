「アイドルマスター」シリーズと「ラブライブ!」シリーズのコラボライブイベント「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」が、12月9日・10日の2日間、東京・東京ドームで開催された。本記事ではDay1の様子をお届けする。

思い思いの推しのカラーのペンライトが会場を埋め尽くす中、最初に現れたのはAqours。TVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」オープニングテーマ「青空Jumping Heart」で合戦の火蓋を切ると、続く「アイドルマスター」サイドもアニメ「『アイドルマスターシンデレラガールズ』2nd Season」オープニングテーマ「Shine!!」で会場のボルテージを一気に上げる。

「アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」のタイトル通り、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、「アイドルマスター ミリオンライブ!」、Liella!、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブと、「ラブライブ!」「アイドルマスター」両シリーズが、交互にノンストップでデビューCDの楽曲やテーマソングなど代表的な楽曲を披露。大規模なスクリーンを備えたステージで、息の合ったパフォーマンスを見せる姿に、作品に関係なくファンから大きな声援が贈られ続けた。

イベントを通して、両シリーズのキャラクターが掛け合うMCでもファンを楽しませる。黒澤ルビィのセリフに合わせて、ファンの垣根を超えた「がんばルビィ」のレスポンスも巻き起こった。

“元気な歌合戦”をテーマにしたブロックでは、山崎はるか、田所あずさ、平山笑美、渡部優衣が「Eternal Harmony」でテンションMAXな歌声を響かせれば、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は高咲侑役の矢野妃菜喜も加え、全員が異なる衣装で「わちゅごなどぅー」を歌唱。視覚からもファンを楽しませる。「無重力シャトル」では「アイドルマスター シンデレラガールズ」の面々が、きらびやかなゴンドラで会場を移動。手を振ったり、指ハートを作ったりしてファンを笑顔にしていく。Aqoursはステージの張り出しで360度から視線を受けつつ「DREAMY COLOR」を堂々と歌いきった。

この日は両シリーズのユニットも続々登場。みらくらぱーく!は、歌詞に「東京ドーム」のワードを入れ込むファンサービスでも会場を沸かせる。続くのは「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のノクチル。大きな拍手を受けながら「今しかない瞬間を」で、4人のハーモニーを力強く奏でた。Liella!からは黒の衣装で揃えたCatChu!がファンを煽りながら現れ、「オルタネイト」でカッコよさを遺憾なく発揮していた。

"かわいく歌合戦”のブロックでは「fruity love」でMachico、麻倉もも、小岩井ことり、中村温姫が、画面に映ったたくさんのハートを背景にかわいく笑顔を振りまく。KALEIDOSCOREは「不可視なブルー」をしっとりと歌い、両者異なる"かわいさ”を表現。アルストロメリアが、フリフリにピンクというザ・アイドルな衣装で会場のペンライトをピンクに染めると、スリーズブーケは大きなリボンの付いた衣装とかわいらしいダンスで会場を魅了する。7人で歌声を合わせた「ラブレター」の後には、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会から大西亜玖璃、鬼頭明里、田中ちえ美が、ソロ曲をそれぞれ1曲ずつ続けて歌唱。会場の視線を独り占めにした。

グループの垣根を越えたコラボも今回のイベントの見どころ。渡辺曜の口癖「ヨーソロー」の掛け声で階段を降りてきた斉藤朱夏、井上ほの花、菅叶和が「アイドルマスター シンデレラガールズ」の楽曲「Let's Sail Away!!!」を披露したのをはじめ、「WE WILL!!」「ハクチューアラモード」「ラブ・ボナペティート」でシリーズもグループも越えた組み合わせが観られた。

後半戦は「スクールアイドルミュージカル」の出演者たちが「きらりひらり舞う桜」「ゆめの羅針盤」の2曲を立て続けに披露し幕を開ける。せり上がりから登場した14人による、ステージを大きく使ったダンスに歓声が贈られた。

「カッコよく歌合戦」ブロックでトップを飾ったのは「アイドルマスター ミリオンライブ!」のメンバーによる「FairyTaleじゃいられない」。青に揃えられたペンライトの中、静かに燃えるような心打つ歌声を響かせる。DOLLCHESTR「Tragic Drops」、アンティーカ「abyss of conflict」、シーズ「OH MY GOD」とクールな楽曲が続き、「アイドルマスター」「ラブライブ!」両シリーズのキャストたちの表現力の高さ、楽曲の多様さを見せつける。

前半戦でもソロ曲を披露していた虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会からは、このブロックでも久保田未夢、法元明菜、小泉萌香の3人がソロ曲を歌唱。それぞれの魅力が溢れるステージを作り上げた。ギターサウンドが印象的な「生存本能ヴァルキュリア」では、ファンのペンライトを振る手も早くなる。Liella!の煌めきに目を奪われた「Jump Into the New World」が終わると、「Guilty Night, Guilty Kiss!」「Tulip」の2曲でコラボを実施。この日限りには惜しいパフォーマンスに次第と客席からのコールも大きくなった。

最終ブロックは“究極の歌合戦”。ここからすべてコラボパフォーマンスで駆け抜けていく。「Dye the sky.」では、「ラブライブ!」シリーズから小宮有紗、前田佳織里、ペイトン尚未がせり上がりで現れ、ファンのテンションを上げる。「MIRACLE NEW STORY」には大山下七海、Machico、岡咲美保が「アイドルマスター」シリーズから参加。コラボならではの新たなハーモニーを生み出した。

「SESSION!」「アライブファクター」と「アイドルマスター」シリーズの楽曲でのコラボが続くと、今度はAqoursの「未体験HORIZON」に「アイドルマスター ミリオンライブ!」のメンバー、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブの「永遠のEuphoria」に「アイドルマスター シンデレラガールズ」のメンバーを迎え、大人数でステージが一層華やかに。「GOIN'!!!」では「アイドルマスター ミリオンライブ!」とLiella!のメンバーが一同に会し、張り出しとメインのステージから笑顔をふりまいた。

“最強の歌合戦”を締めくくるのは、「ラブライブ!」シリーズのキャストによる「READY!!」、「アイドルマスター」シリーズのキャストによる「僕らは今のなかで」と、両シリーズを代表する楽曲たち。イントロから大歓声が巻き起こり、この日一番の声がアイドルたちに届けられる。ファンも垣根を越えた一体感で声援を贈り、貴重な瞬間を全身で楽しんでいた。

最後はイベントのテーマソング「異次元★♥BIGBANG」を全グループが入り乱れて披露。70人を超えるキャストが声を揃えて歌う姿は圧巻で、大きく見えていたステージ一杯にキャストの姿が。コールアンドレスポンスでも会場を巻き込み、熱気冷めやらぬまま計50曲を披露した1日目を締めくくった。

なお「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」の配信チケットは、12月18日20時までASOBI STAGEとABEMAにて配信中。Day1、Day2ともに12月18日23時59分まで見逃し配信を楽しめる。

「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」

Day.1セットリスト

青空Jumping Heart / Aqours Shine!! / アイドルマスター シンデレラガールズ TOKIMEKI Runners / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 Brand New Theater! / アイドルマスター ミリオンライブ! 常夏☆サンシャイン / Liella! Spread the Wings!! / アイドルマスター シャイニーカラーズ Dream Believers / 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Eternal Harmony / 山崎はるか、田所あずさ、平山笑美、渡部優衣 わちゅごなどぅー / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 無重力シャトル / アイドルマスター シンデレラガールズ DREAMY COLOR / Aqours ド!ド!ド! / みらくらぱーく! 今しかない瞬間を / ノクチル オルタネイト / CatChu! Let's Sail Away!!! / 井上ほの花、斉藤朱夏、菅叶和 WE WILL!! / 岬なこ、渡部優衣、田嶌紗蘭、法元明菜 fruity love / Machico、麻倉もも、小岩井ことり、中村温姫 不可視なブルー / KALEIDOSCORE アルストロメリア / アルストロメリア Holiday∞Holiday / スリーズブーケ ラブレター / 藍原ことみ、五十嵐裕美、高野麻美、中島由貴、井上ほの花、立花日菜、山下七海 Dream with You / 大西亜玖璃 Butterfly / 鬼頭明里 ツナガルコネクト / 田中ちえ美 ハクチューアラモード / 菅叶和、中島由貴、麻倉もも ラブ・ボナペティート / 芝崎典子、高槻かなこ、指出毬亜、坂倉花、月音こな きらりひらり舞う桜 / スクールアイドルミュージカル ゆめの羅針盤 / スクールアイドルミュージカル FairyTaleじゃいられない / アイドルマスター ミリオンライブ! Tragic Drops / DOLLCHESTRA abyss of conflict / アンティーカ OH MY GOD / シーズ VIVID WORLD / 久保田未夢 Eutopia / 法元明菜 決意の光 / 小泉萌香 生存本能ヴァルキュリア / 飯田友子、上坂すみれ、洲崎綾、富田美憂、ルゥティン、生田輝 Jump Into the New World / Liella! Guilty Night, Guilty Kiss! / 飯田友子、平山笑美、菅沼千紗 Tulip / 逢田梨香子、久保田未夢、大熊和奏、佐々木琴子 Dye the sky. / 礒部花凜、土屋李央、紫月杏朱彩、洲崎綾、ルゥティン、生田輝、小宮有紗、前田佳織里、ペイトン尚未 MIRACLE NEW STORY / 鈴原希実、山下七海、Machico、岡咲美保、降幡愛、相良茉優、花宮初奈 SESSION! / 五十嵐裕美、山崎はるか、黒木ほの香、前川涼子、伊波杏樹、村上奈津実、伊達さゆり、楡井希実 アライブファクター / 田所あずさ、富田美憂、山根綺、小林愛香、結那、野中ここな 未体験HORIZON / Aqours、アイドルマスター ミリオンライブ! 永遠のEuphoria / 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ、アイドルマスター シンデレラガールズ Colorful Dreams! Colorful Smiles! / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、アイドルマスター シャイニーカラーズ GOIN'!!! / アイドルマスター ミリオンライブ!、Liella! READY!! / Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 僕らは今のなかで / アイドルマスター シンデレラガールズ、アイドルマスター ミリオンライブ!、アイドルマスター シャイニーカラーズ 異次元★♥BIGBANG / Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ、アイドルマスター シンデレラガールズ、アイドルマスター ミリオンライブ!、アイドルマスター シャイニーカラーズ

Day.1出演者

「アイドルマスター シンデレラガールズ」

藍原ことみ、五十嵐裕美、高野麻美、中島由貴、飯田友子、井上ほの花、上坂すみれ、洲崎綾、富田美憂、ルゥティン、生田輝、立花日菜、山下七海

「アイドルマスター ミリオンライブ!」

山崎はるか、田所あずさ、Machico、麻倉もも、小岩井ことり、中村温姫、平山笑美、渡部優衣

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」

礒部花凜、菅沼千紗、八巻アンナ、希水しお、結名美月、黒木ほの香、前川涼子、芝崎典子、和久井優、土屋李央、田嶌紗蘭、岡咲美保、紫月杏朱彩、山根綺

「ラブライブ!サンシャイン!!」Aqours

伊波杏樹、逢田梨香子、諏訪ななか、小宮有紗、斉藤朱夏、小林愛香、高槻かなこ、鈴木愛奈、降幡愛

「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」

大西亜玖璃、相良茉優、前田佳織里、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、林鼓子、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀、法元明菜、矢野妃菜喜(応援出演)

「ラブライブ!スーパースター!!」Liella!

伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ、鈴原希実、薮島朱音、大熊和奏、絵森彩、結那、坂倉花

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」

楡井希実、野中ここな、花宮初奈、佐々木琴子、菅叶和、月音こな

「スクールアイドルミュージカル」(ゲスト出演)

堀内まり菜、浅井七海、杏ジュリア、小山璃奈、佐藤美波、関根優那、南野巴那、黒木美佑、加藤夕夏、山本愛梨

アンサンブル:金子楓、鈴木まゆり、森田佳花、森本さくら、渡辺七海

※高野麻美の高ははしごだかが正式表記。

