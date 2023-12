「全裸」でスタジオ入り、「あの～」しか言わない芸人…山崎あみの“ラジオ共演者”に山崎怜奈もビックリ！

山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」(毎週月曜~木曜13:00~14:55)。12月6日(水)の放送は、モデル・俳優・タレントの山崎あみ(やまざき・あみ)さんをゲストに迎えお送りしました。

◆朝番組だからこそ感じられる優越感

今週はラジオ局の垣根を越えてお送りする「ラジオフレンズWEEK」。この日のゲストの山崎あみさんは、interfmの朝のワイド番組「MUSIClock with THE FIRST TIMES」のメインDJをつとめています。

あみさんは、TOKYO FMのラジオ番組「THE TRAD」に出演した際に“声がれなちに似ている”と言われたそうで、「おこがましすぎて……絶対に似ていないと思うんですけど、(自分の)番組が始まったときに(ラジオのことが)本当に何も分からなかったので、ダレハナを毎日聴いて練習していたんです。もしかしたら、その影響が……」と自己分析。

また「MUSIClock with THE FIRST TIMES」は朝7時から始まるため、れなちが「朝から大変ではないですか?」と案じると、あみさんは「それが意外と大変じゃなくて。(ラジオ局まで)自転車で行ったりしているんですけど、朝の街は誰もいないので、優越感があってすごく楽しいんですよ! だから、歌を歌いながらスタジオまで来ています(笑)。めっちゃ気持ちいいですね!」と明かします。

◆マイペースすぎるおじいちゃん芸人

この番組で毎日いろいろな芸人と共演しているあみさん。「(毎日が)新鮮で飽きないですね。アキラ100%さんは全裸で来てくれるし(笑)」と話します。芸人への対応については「基本は“(芸人が)ボケている”と思って、ひたすらツッコんでいます」と言い、そのために、日々バラエティ番組を観てツッコミなどを研究していることを吐露。特に、ひと言で強いインパクトを与える力を養うために「IPPONグランプリ」(フジテレビ系)などの大喜利番組をよく観ているそう。

そうした勤勉さの一方で「意外とおじいちゃんみたいな芸人さんが多くて……本当にマイペースなんですよ」とボヤく一幕も。なかでも、ピン芸人のSAKURAIさんについては、「放送の半分で『あの~』しか言わないんですよ(笑)。本当におじいちゃん(笑)」と嘆きます。

◆ラジオのスタジオに必要なもの

あみさんによると、最近、スタジオが移転したそうですが、その移転場所について「窓もないし、クーラーもないんですよ! 朝なのに天気も分からなくて(笑)」と不満をぶつけると「わかります!」とれなちも共感。

というのも、「ダレハナ」も今でこそ窓のあるスタジオで放送していますが、スタート当初は窓のないスタジオで放送していたため、「“窓がない”ということが、いかに閉塞感がすごいことか!」と声を大にしていました。

