吾峠呼世晴原作によるTVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」が、2024年春にフジテレビ系列で放送決定。第1話は1時間スペシャルで届けられる。

2019年4月に「竈門炭治郎 立志編」が放送開始となった「鬼滅の刃」。2020年10月に「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が上映、2022年12月より「『鬼滅の刃』遊郭編」が放送された。2023年4月より放送の「『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編」に続く「『鬼滅の刃』柱稽古編」では、炭治郎たちと太陽を克服した禰豆子の物語が描かれる。

TVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

美術監督：衛藤功二

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

アニメーション制作：ufotable

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

不死川玄弥：岡本信彦

冨岡義勇：櫻井孝宏

宇髄天元：小西克幸

時透無一郎：河西健吾

胡蝶しのぶ：早見沙織

甘露寺蜜璃：花澤香菜

伊黒小芭内：鈴村健一

不死川実弥：関智一

悲鳴嶼行冥：杉田智和

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable