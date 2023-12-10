吾峠呼世晴原作によるTVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」が、2024年春にフジテレビ系列で放送決定。第1話は1時間スペシャルで届けられる。
2019年4月に「竈門炭治郎 立志編」が放送開始となった「鬼滅の刃」。2020年10月に「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が上映、2022年12月より「『鬼滅の刃』遊郭編」が放送された。2023年4月より放送の「『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編」に続く「『鬼滅の刃』柱稽古編」では、炭治郎たちと太陽を克服した禰豆子の物語が描かれる。
TVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」
スタッフ
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花
プロップデザイン：小山将治
美術監督：衛藤功二
撮影監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野学
音楽：梶浦由記、椎名豪
アニメーション制作：ufotable
キャスト
竈門炭治郎：花江夏樹
竈門禰豆子：鬼頭明里
我妻善逸：下野紘
嘴平伊之助：松岡禎丞
不死川玄弥：岡本信彦
冨岡義勇：櫻井孝宏
宇髄天元：小西克幸
時透無一郎：河西健吾
胡蝶しのぶ：早見沙織
甘露寺蜜璃：花澤香菜
伊黒小芭内：鈴村健一
不死川実弥：関智一
悲鳴嶼行冥：杉田智和
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記。
(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable