九井諒子原作によるTVアニメ「ダンジョン飯」の劇場先行公開版「ダンジョン飯 ~Delicious in Dungeon~」の公開記念舞台挨拶が、本日12月10日に東京・新宿バルト9に開催され、ライオス役の熊谷健太郎、マルシル役の千本木彩花、チルチャック役の泊明日菜、ファリン役の早見沙織が登壇した。

TVアニメ「ダンジョン飯」の3話までを編集し、3週間限定で劇場公開されている「ダンジョン飯 ~Delicious in Dungeon~」。アフレコが2022年の冬より行われていたという同作の公開に、キャスト陣は感慨深げな様子を見せた。早見は今回が「ダンジョン飯」のイベント初登壇。「やっとみんなといっしょに『ダンジョン飯』の話ができるのはうれしいなっていう気持ちです」と笑顔を見せた。そして3話までに少しファリンが登場したことに触れ「これからどんなファリンが出てくるかを楽しみにしていただきたい」と客席に視線を送った。

もともと原作ファンであるという泊は、アフレコ現場の楽しい雰囲気を振り返る。その雰囲気に呑まれずにチルチャックの少々刺々しい態度を演じるのが大変だったと話しつつ「トゲトゲしつつ、あんまり寄り添わないでやっていくのが楽しかった」とコメント。千本木は原作が大好きだからこそマルシルの演技に悩み、試行錯誤したと明かす。原作ファンのリアクションを心配しつつも「皆さんに笑っていただけていたらすごいうれしいなと思います」と話すと、客席からは拍手が送られた。そんな千本木に対し熊谷は、上映中にマルシルのシーンで笑いが起こっていたことを伝える。「この音響の中でマルシルの叫び声が響き渡ったのでは」と言うと、頷いている観客の姿も見えた。

マルシルに続き、ライオスが威嚇のために叫ぶシーンに話題が移る。このシーンは「一発OKだった」と言う熊谷。ライオスはいたって真剣に威嚇をしていたので、その気持ちを忘れずに演じたと述懐し、ライオスは狙ってボケているのではないと伝えた。ほかのギャグシーンで笑いをとるように演じた際は、音響監督に「すべってたね」と言われてしまったというエピソードを披露すると、会場は笑いに包まれた。

「ダンジョン飯」の見どころでもある料理について熊谷が「アニメになるとより料理が美味しそう」と言及すると、一同も「美味しそうだよねー」と同意。アフレコ中にはキャスト陣がお腹を鳴らすこともあったのだという。さらに熊谷が3話の幼いライオスとファリンが話すシーンの演出が印象的だったと話すと、ともに演じた早見も、野生的に、そして楽しげに演じるように指示されたと振り返った。千本木は、原作と同じく変わっていくマルシルの髪型に注目してほしいと伝える。さらに4話以降の見どころを尋ねられた熊谷は「これからどんどん面白くなるし、戦闘もかっこいいシーンが増えていく」と期待を煽る。音響監督が何回チェックしていても爆笑してしまうと話していたシーンもあると明かした。

「ダンジョン飯 ~Delicious in Dungeon~」は劇場用に音響を作り直して上映しているという。光田康典が手がける劇伴は、日本に奏者が3人ほどしかいない楽器や、電気を使わない楽器が用いられている。熊谷は劇伴を「『ダンジョン飯』の世界へのはまり方がすごい」と表現した。劇場ではBUMP OF CHICKENのオープニング主題歌「Sleep Walking Orchestra」がフルで聴けることにも触れられると、千本木は公開初日に早速劇場で聴いたと自慢げな表情を見せた。自身を“非公認「ダンジョン飯」宣伝大使”だという熊谷は楽曲の宣伝をしながら、BUMP OF CHICKENのファンにも作品を楽しんでほしいと何度も強く思いを述べた。

最後の挨拶では原作を読んでいない人に向け、早見が「いろんな意味で驚かれるかと思います」と今後の展開を匂わせる。「お腹空いた人ー!?」と元気に客席に呼びかけたのは泊。オンエアもお腹が空くであろうことを予想しつつ「私も毎回白飯を用意して観たいと思います」と笑いを誘った。千本木は「この先も全部面白いので」と自信を覗かせ、ファンに安心して楽しむように伝える。「人間は1日3食ご飯を食べる」と話し始めた熊谷は「今日は後2回観れますね」と劇場アニメを食事のように観るよう観客に促し笑いを誘う。そして「おかわり大歓迎です」と何度も楽しんで欲しい旨を伝え、舞台挨拶は幕を閉じた。

「ダンジョン飯 ~Delicious in Dungeon~」

12月8日より新宿バルト9ほかにて3週間限定ロードショー

TVアニメ「ダンジョン飯」

2024年1月放送開始

スタッフ

原作:九井諒子(「ダンジョン飯」/KADOKAWA刊)

監督:宮島善博

シリーズ構成:うえのきみこ

キャラクターデザイン:竹田直樹

音楽:光田康典

アニメーション制作:TRIGGER

キャスト

ライオス:熊谷健太郎

マルシル:千本木彩花

チルチャック:泊明日菜

センシ:中博史

ファリン:早見沙織

ナマリ:三木晶

シュロー:川田紳司

